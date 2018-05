Muere Josep Maixenchs, fundador de Escola de Cinema i Audiovisuals Catalunya

El cineasta Josep Maixenchs, fundador de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), de la que surgió una nueva generación de directores y profesionales del sector, como Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz Caldera o Kike Maíllo, ha fallecido a los 74 años, ha informado hoy la escuela cinematográfica.

Nacido en Terrassa (Barcelona) en 1943, Maixenchs fundó la Escac en 1994 a partir de los estudios de la Formación Profesional de Imagen y Sonido del Centro Calassanç, creando los primeros estudios oficiales universitarios en cine y audiovisual del país.

Josep Maixenchs se había definido a sí mismo como "un soñador", con el sueño de vivir en un país donde "desde la cultura, desde el cine y la comunicación audiovisual lleguemos a la excelencia", para, a través del ámbito audiovisual, "ser mejores ciudadanos, haciendo un mundo distinto, más alegre, sin pesimismo y que se aferre a los sentimientos".

En los casi 25 años desde su fundación, en la Escac se han formado cerca de 6.000 alumnos de 23 nacionalidades, lo que ha supuesto la aparición de una nueva generación de cineastas y profesionales del sector, entre los que se incluyen Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz Caldera, Mar Coll, Elena Trapé, Nely Reguera, Oriol Tarragó y Kike Maíllo.

A lo largo de su carrera, Maixenchs fue distinguido con numerosos premios, entre los que destacan el Premio González-Sinde de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España (2005), la María de Honor Honorífica del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya- Sitges (2010), la Creu de Sant Jordi (2012), el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat (2015), así como la medalla de oro de las ciudades de Terrassa y de Barcelona.

La escuela Escac es miembro del Centre Internacional de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévisión (CILECT), organismo que reúne a 120 centros de formación especializada en el ámbito de la creación audiovisual, y miembro fundador del Groupement Européen des Écoles de Cinéma et de Télévisión (GEECT) y de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina (Feisal).

Al conocer su fallecimiento, Juan Antonio Bayona ha señalado que "Maixenchs era un hombre incansable, entusiasta, un visionario que luchó por oficializar la enseñanza cinematográfica cuando nadie creía en ella".

"Cuando lo consiguió, dedicó su vida a formar generaciones enteras de profesionales de cine. Los que finalmente conseguimos abrirnos un camino en la profesión estaremos eternamente agradecidos a tanta generosidad", ha resaltado Bayona.

Por su parte, Kíke Maíllo ha indicado que "su sueño, el de crear una 'carrera de cine', a mi me cambió la vida. La puso, literalmente, patas arriba. Y me hizo, seguramente, un poco más libre".

"Yo andaba perdido y desilusionado en otra carrera y saber que algo así iba a nacer, enterarme que ser director de cine, montador o fotógrafo iba a poder estudiarse en la Universidad, me hizo replanteármelo todo. No sé dónde estaría yo si no hubiese sido por ese sueño inspirador o qué lejos o cerca estaría de ser la persona que soy ahora", ha reconocido Maíllo.

Otro exalumno de la Escac, Jaume Ripoll, cofundador de la plataforma "online" Filmin, ha explicado que "Josep fue un visionario, un hombre de infinita generosidad y un profesor con la extraña habilidad de aprender de sus alumnos. Tuve el honor de disfrutar de su sabiduría, de la gestión administrativa, las tensiones políticas y el amor por el cine".

"Hoy despedimos al hombre que lo puso todo en marcha. Honrar su legado y vivir la vida como la vivió él, con trabajo, ambición, pero también con una maravillosa capacidad para disfrutar, es la mayor lección que debemos recordar. Espero que nuestro cine le rinda el tributo que merece", ha considerado Ripoll.

El editor de sonido Oriol Tarragó, ganador de un premio Goya al mejor sonido en 2013 por "Lo imposible", ha manifestado que Maixenchs era "un visionario y un luchador", al que considera "responsable directo de mi carrera profesional y de la de muchos otros. Gracias a él, hoy el cine es realidad de la manera en que lo entendemos", y ha concluido: "Descansa Josep. El espíritu sigue".