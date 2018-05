Morgan Freeman se une a la lista negra de tiburones de Hoolywood denunciados por acoso

El de Morgan Freeman se une a la lista de nombres ilustres de Hollywood denunciados o condenados por presuntos abusos sexuales. El actor estadounidense ha sido acusado por ocho mujeres pertenecientes a la industria del cine este jueves, a través de un reportaje emitido en la CNN.

Bill Cosby, Harvey Weinstein, Roman Polanski, Kevin Spacey, Alfred Hitchcock, Dustin Hoffman, Woody Allen y ahora Morgan Freeman son algunos de los nombres que conforman esa lista negra.

Bill Cosby

El cómico Bill Cosby, icono de la cultura popular de EE.UU., fue culpable de tres delitos de agresión sexual a la canadiense Andrea Constand, por unos hechos ocurridos en 2004.

Los delitos de los que fue hallado culpable son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.

La víctima, de 45 años, era entonces la entrenadora de baloncesto del equipo femenino de la Universidad de Temple (Filadelfia), donde el actor y productor estudió y de la que era un importante donante.

Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000.

Harvey Weinstein

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, interpuso en febrero de 2018 una demanda federal de derechos civiles contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, su hermano Robert y la empresa que ambos dirigían, The Weinstein Company, tras una investigación por conducta sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denuncia incluye nuevas acusaciones contra Weinstein, máximo responsable de su estudio de producción, con respecto al "maltrato despiadado y explotador" que ejercía sobre sus empleados, así como testimonios de estos como víctimas de acoso sexual, intimidación y otras conductas.

El otrora poderoso productor fue acusado de acoso y asalto sexual por primera vez en dos reportajes a principios del pasado mes de octubre, tras los que decenas de mujeres se han sumado con nuevos testimonios contra él, y poco después, el fiscal comenzó a investigar a The Weinstein Company.

Roman Polanski

El director Roman Polanski está acusado en Estados Unidos de haber violado en 1977 a Samantha Geimer, que tenía 13 años en el momento de los hecho, aunque la mujer desde hace años asegura que ha perdonado al director y quiere cerrar el caso.

Posteriormente, han aparecido otras acusaciones de mujeres contra el cineasta, como la de Marianne Barnard, quien aseguró que fue acosada sexualmente por el realizador durante una sesión fotográfica en la que el cineasta la retrató desnuda.

El pasado agosto, otra mujer, identificada como Robin M., denunció públicamente en Los Ángeles que Polanski abusó de ella en 1973 cuando era una adolescente de 16 años. En 2010, fue Charlotte Lewis quien cargó contra el realizador por abusos.

El director se declaró culpable en el caso de Geimer, pero se fugó a Europa antes de recibir su condena.

Kevin Spacey

Kevin Spacey fue acusado a finales de 2017 de acoso sexual por el actor Anthony Rapp, una polémica que hace tambalear la carrera del doble ganador del Óscar.

El incidente supuestamente tuvo lugar en 1986, cuando Rapp tenía 14 años, una denuncia que llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía "la más sincera disculpa".

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Los hechos, relatados por Rapp al portal Buzzfeed News, supuestamente ocurrieron durante una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York.

Rapp acudió a la fiesta solo y era el único adolescente en el evento, así que cuando se aburrió, se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche.

Según su relato, Spacey entró en la habitación, se le acercó y se tumbó encima suyo con intención de tener relaciones sexuales.

Alfred Hitchcock

La actriz Tippi Hedren, descubierta por el famoso cineasta Alfred Hitchcock, denunció en un libro que fue acosada y tratada de forma cruel por el maestro del suspenso durante las dos películas que hizo para él y que comenzó con "Los pájaros".

"Tippi: A Memoir" es el libro en que la actriz da a conocer por primera vez lo que vivió en 1963 y 1964 cuando filmó las películas luego de ser descubierta a los 31 años por Hitchcock, quien la vio en un comercial de televisión, del que el periódico New York Post logró un adelanto.

La serie de televisión "The Girl" (2012) ya había adelantado algo sobre la tormentosa relación del famoso director con su entonces joven actriz pero en este libro Hedren abre su corazón para contar con más detalles sobre lo ocurrido.

La entonces modelo se había mudado de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles luego de divorciarse de Peter Griffith, padre de su hija Melanie, que también hizo carrera como actriz, y obtuvo un contrato de cinco años con el director, así como clases de actuación con él y su esposa Alma Reville.

En sus memorias la actriz de 86 años asegura que el cineasta se tornó en un hombre muy posesivo, que había advertido a sus compañeros de elenco, incluido su coestrella Rod Taylor, que no le hablaran o le tocaran.

Indica además en el libro que la obsesión de Hitchcock por su musa llegó al punto de que si la veía sonriendo o conversando con un hombre en el lugar de la filmación se tornaba "frío" y de "malhumor" y que la miraba fijamente, inexpresivo, incluso desde el otro lado del set de rodaje.

Hedren deja saber además que en una ocasión el cineasta trató de besarla en una limusina y que no denunció lo que le ocurría porque en la década de 1960 el término de acoso sexual no existía y que apoyarían a Hitchcock porque "¿quién era más valioso para el estudio, él o yo?".

Dustin Hoffman

El actor Dustin Hoffman fue acusado de acoso sexual por dos mujeres en el mismo día en noviembre de 2017.

Primero se conoció que Hoffman había acosado sexualmente a una joven becaria de 17 años en 1985

La escritora Anna Graham Hunter asegura que el intérprete la manoseó durante el rodaje del telefilme "Death of a Salesman" y habló de temas sexuales de forma inapropiada con ella.

"Me pidió que le diera un masaje en los pies en el primer día de rodaje, y lo hice", indicó Hunter, de 49 años.

"Actuaba de forma insinuante, me agarró del trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó su tiempo. Después dijo: 'Tomaré un huevo duro y un clítoris pasado por agua'", agregó.

Según el relato de Hunter, el séquito de Hoffman comenzó a reír a carcajadas. "Yo me marché, no tenía palabras. Fui al cuarto de baño y lloré", indicó la mujer.

La segunda mujer que denunció a Hoffman por acoso sexual, horas después de la primera acusación, fue Wendy Riss Gatsiounis, quien desveló un incidente que supuestamente involucra al intérprete y que sucedió en 1991 cuando ella era una joven autora de teatro.

El actor, por medio de un portavoz, dijo no recordar el encuentro con Riss Gatsiounis y las acciones o comportamientos descritos por ella.

De acuerdo con su relato, Riss Gatsiounis mantuvo reuniones con Hoffman y con Murray Schisgal, uno de los guionistas de "Tootsie" (1982), acerca de una posible adaptación fílmica de su obra "A Darker Purpose".

En el segundo de esos encuentros, la escritora dijo que el actor llegó con una actitud muy diferente a la de la primera reunión.

"Antes de que comiences déjame preguntarte una cosa, Wendy. ¿Alguna vez has tenido relaciones íntimas con un hombre de más de 40 años?", le dijo el actor.

"Nunca lo olvidaré. Retrocede, abre sus brazos y dice: 'Sería un nuevo y completo cuerpo que explorar'", recordó.

Posteriormente, el actor le dijo que tenía que hacer unas compras de ropa en un hotel cercano y le invitó a ir con él.

Después de repetidas negativas por parte de Riss Gatsiounis, Hoffman abandonó la reunión, y Schisgal le dijo a la autora que no estaban interesados en la adaptación de su obra.

Woody Allen

Woody Allen ha sido acusado por su hija Dylan Farrow de abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años y el cineasta respondió con una breve declaración en la que asegura está usando "cínicamente" la situación actual para repetir una "acusación desacreditada".

La joven, que ahora tiene 32 años, está casada y tiene una hija de 16 meses, se ha mostrado firme a la vez que emocionada en una entrevista emitida por el programa "CBS This morning" el pasado mes de enero.

"Quiero mostrar mi rostro y contar mi historia", dijo Dylan, que detalló cómo su padre la llevó a una buhardilla en la casa de campo de su madre en Connecticut, le pidió que se tumbara sobre su estómago y jugara con un tren de juguete de su hermano.

"Él se sentó detrás de mí, en la entrada, y cuando estaba jugando con el tren abusó sexualmente de mí... Como la niña de siete años que era, hubiera dicho que tocó mis partes privadas y eso fue lo que dije", explicó.

"Ahora, con 32 años, diría que tocó mis labios vaginales y mi vulva con sus dedos", agregó Dylan, que explicó que aquel día su madre había salido de compras y que cuando se lo dijo estaba tan disgustada que ella creía haber hecho algo mal.

Se sintió avergonzada y cuando su madre la llevó al pediatra, no reconoció los hechos en un primero momento, aunque sí lo hizo posteriormente.

Sobre si fue aleccionada por su madre para cambiar la historia, Dylan respondió: "No entiendo por qué esa absurda historia de que me lavaron el cerebro y aleccionaron es más creíble que lo que estoy diciendo, que sufrí abusos por parte de mi padre".