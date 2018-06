Mogwai se convierten en un fondo de armario indispensable del Primavea Sound

Santiago José Sánchez/Sergio Andreu

Sí, el post-rock no es ya la principal opción musical de los festivales, si es que alguna vez lo ha sido, la "juventud" parece preferir la palabra, el contexto o las rimas a las murallas sonoras de bandas como Mogwai, que a pesar de las modas son un fondo de armario indispensable del Primavera Sound, donde hoy han vuelto a liberar su enjambre de ruido.

Los escoceses, que el año pasado fueron uno de los "grupos sorpresa" (por su aparición repentina, no por su trayectoria) de la cita barcelonesa, en esta ocasión han vuelto a desplegar todo su arsenal, ése que vira de lo sublime a lo apocalíptico, como el clásico "Hunted by a freak" o las nuevas aportaciones a su repertorio "Happy song for happy people" o la algo más vocal "Party in the dark" de su último disco "Every country's sun" (2017).

Aunque sus grabaciones cada vez suenan más cinematográficas, en directo los de Stuart Braithwaite mantienen el músculo que hace que no sean plato para cualquier paladar, que algunos se atraganten con las tormentas que levantan en medio de lo que parece un día despejado, una de esos cortes de digestión, que sorprendentemente tienen final feliz, si se es capaz de aguantar el chaparrón.

Pero la jornada vespertina del Primavera ha dado para mucho más. Recapitulación: el sonido de los sintetizadores del gamberro John Maus, que a media tarde ha corrido (sin duda) los 10.000 metros lisos encima del escenario Pitchfork, remite a una mañana de manualidades en el taller de casa: sonidos poco ortodoxos.

Al norteamericano le gusta rebuscar en el cajón más inaccesible del armario de las referencias musicales (y estéticas).

Bases ochenteras de ecos "New wave", post punk reactualizado y tendencia al exceso vocal y gestual, en esta nueva visita al Primavera del ex teclista de Panda Bear, con nuevo disco recién publicado "Addendum", un trabajo que grabó de forma simultánea con "Screen Memories" (2017) pero que se ha dado a conocer ahora, para regocijo de los seguidores que han aplaudido sus piruetas musicales.

Desde las laderas del rock psicodélico, de toques melódicos y con influencias hip-hop, el adolescente británico que se esconde tras Yellow Days ha sido una de las bandas emergentes que han dejado buen sabor de boca.

Ante un público joven, George Van Den Broek ha desplegado una de melodías oníricas, punteadas por una desgarradora voz que le consolida en el mercado de valores a pesar de su intolerable juventud.

Sofisticados y elegantes, desde una orilla bastante alejada en lo musical de lo visto en el resto de escenarios del Primavera, los estadounidenses Rhye, con el falsete de Mike Milosh como estandarte, han firmado un coqueto show arropado por el sonido de una banda de cuerda y metal capaz de facturar perfectos y remolones temas de pop soulero.