Melendi: "He recuperado la fe. La cristiana"

Que Ramon Melendi Espina ha sufrido, según han pasado los años, una enorme transformación física y musical es evidente. Atrás quedó aquel joven con rastas, camisas a cuadros de manga corta encima de una camiseta destartalada que montaba alborotos en los aviones y les obligaba a aterrizar. Aquel Melindi no solo ha quedado en el pasado sino que incluso, el propio Melendi reniega de él

"No me gusta la gente que no mira a los ojos

Que se esconde en las redes para criticar

No me gusta la gente que se da por vencida

Y se dice así misma "Es tarde para cambiar"

No me gusta el que mira por encima del hombro

Esperando en una cola se pone a resoplar

No me gusta la gente que no ama la vida

Que escupe en la calle, que grita en el bar

No me gustan para nada esas personas

Sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas

Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas".

Esto lo cantaba hace un año dentro de su octavo álbúm: 'Quítate las gafas', en 'Ahora' un disco que habla del presente cuenta con temas como 'El Arrepentido'. "–¿El arrepentido es usted?" le pregunta el periodista de 'La Razón' "–Sí, pero por no darme cuenta de que hay que mirar dentro para desbloquear cosas y poder vivir en el presente en el ahora. En mi inconsciente tenía una serie de velos. Un día de pronto dejé de fumar y no sé por qué. El inconsciente «es lo que sabes que no sabes que lo sabes». No es haberme comportado mal. Es vivir en la culpa o vivir en el futuro, estar huyendo del presente. Y te engañas a ti mismo. Cuando desaparece es un alivio".

A lo largo de la entrevista, Melendi confiesa que "durante tantos años de mi vida pospuse mi felicidad a cuando pasara esto o lo otro. A cuando llegue no sé qué... y hay que ser feliz ahora, porque si no, es la zanahoria que nunca alcanzas.(...) Las cosas son como son. Hay que verlas... y yo he recuperado la fe. La cristiana. Y eso me ha llevado a analizar mi vida en retrospectiva. Momentos de mi vida que me han dirigido hacia donde estoy. Y creo que cada uno debe coger lo mejor que hay".

"–¿Por qué el cristianismo?" insiste el periodista, "–Es creer en una persona y no como lo vende una religión sino como lo que era, alguien que veía más allá en los seres humanos. Jesucristo te decía «no juzgues» y eso mismo lo afirmaban Buda o Platón. Lo que pasa es que está todo muy enturbiado. Lo que no soporto es vivir con miedo".

El nuevo Melendi también habla de política y de nacionalismo, "–Yo comprendo a todo el mundo porque sé que el inconsciente funciona así. Pero en 'Tiempos de revolución' digo mi postura: yo no soy un discurso político ni tampoco 90 minutos. Ese es el problema del mundo. Nos ponemos etiquetas para no reconocer nuestra ignorancia. Si me quitas que me llamo Ramón o que soy de aquí o que apoyo a este equipo y voto a este partido, hay gente a la que no le queda nada. Y en parte hay que aceptarlo. Está muy bien tener creencias, pero ¿matar por ellas? Nunca. Somos todos hermanos y tendrá que llegar un momento de revertir esto".

Este es el Melendi de aquí y 'Ahora', un disco de ritmos latinos y despechos con el que pretende llenar conciertos durante todo el verano.