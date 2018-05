Mario Gas: "La fusión de los teatros líricos no presagia nada bueno"

TEATRO REAL

Madrid, 3 may (EFE).- El actor y director de cine y teatro Mario Gas ha afirmado hoy que la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela en una "fundación nacional de servicio público", aprobada el 20 de abril por Real Decreto, "no presagia nada bueno".,"Una fusión de los teatros líricos podría ser buena o mala, depende; pero ésta se ha hecho con nocturnidad y alevosía y no presagia nada bueno", ha dicho a Efe Gas, que lleva del 5 al 20 de mayo "La tabernera del puerto" al Teatro de la Zarzuela.