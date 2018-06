Marín Aranda atrapa en verso la naturaleza y el amor en "Aromas de otoño"

El poeta Marín Aranda, seudónimo de José Luis López Jiménez, ha regresado a la poesía con un libro en el que atrapa con el verso el amor, la mujer y la naturaleza, y con el que ha obtenido el premio Internacional Sial Pigmalión de Poesía 2018.

Un libro en que este pintor y poeta completa con sus propios dibujos e ilustraciones y que, tras presentarlo en la Feria del Libro de Bogotá, lo dará a conocer en la Feria del Libro de Madrid, donde firmará ejemplares mañana, domingo.

Admirador de la poesía clásica, domina el verso castellano y la rima y métrica, el alejandrino y el soneto inglés, Marín Aranda añade en este poemario unos prefacios anteriores a los temas que va a tratar, el amor, la mujer, el viento, la mar, el planeta Tierra...

"Trato de expresar mi pensamiento y lo que opino sobre estos temas, que luego desarrollo en versos", aclara a Efe.

"Este libro está ilustrado por mí como el anterior ("El patio amarillo"), pero en este caso las ilustraciones están en color, la portada es un cuadro al óleo de mi creación que habla sobre el título del libro, que refleja la alegre nostalgia de los temas que se tratan pues, los recuerdos son la base de nuestro presente, somos como somos por nuestras experiencias y nuestras vivencias", sostiene el autor.

"Somos naturaleza, y las hojas de nuestra vida, ayer completamente verdes, con el tiempo van cambiando de color formando nuestro presente. El libro habla del presente, pasado y futuro de cualquiera de nosotros", dice el poeta, nacido en Algeciras (Cádiz).

El escritor Manuel Juliá escribe el prólogo del libro en el que dice que Aranda mantiene el pulso por la poesía pulcra, trabajada, rítmica, plena de lo que Ciceron llamaría el "motus animi continuus", es decir un esfuerzo creativo que no fallece en su desarrollo, sino que en cada página ahonda en su maestría sobre el rebelde verso.

Pintor y poeta, a Marín Aranda le ha acompañado la creatividad toda su vida, y poesía y pintura han sido un maridaje perfecto.

"El concepto de creatividad me ha acompañado siempre en todas las facetas de mi vida. Me gusta la invención y la creación. Estoy ilustrando mis libros porque trato de realzar la imagen plástica que se tiene en la imaginación cuando se lee algo. Las ilustraciones del último 'Aromas de otoño' están hechas a color y he tratado de crear una simbología entre el verso elegido y el dibujo que lo representa", concluye.