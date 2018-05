Los actores con discapacidad suben el telón del Centro Dramático Nacional

El Centro Dramático Nacional acaba de subir el telón del festival inclusivo Una Mirada Diferente que cumple ya su sexta edición, dirigido por Inés Enciso, y cuyo lema este año es ¿Normal?”. Una experiencia que cambia a quien la vive y que tiene como objetivo dar visibilidad a actores con discapacidad. 10 compañías nacionales e internacionales y un taller en el que participan artistas con y sin discapacidad dejan muy claro que “lo normal es muy raro”.

“En mi representación advertí que me iba a tirar al suelo y que tendrían que ayudarme a volver a la silla porque quería terminar mi historia sentada. Y me dijeron que sin problemas. Expliqué mis necesidades y han dicho: vale perfecto”. Así explica Lucía, una actriz que no puede utilizar sus piernas, la experiencia en el taller que dirige Nathalie Poza (premio Goya a la mejor actriz este año) y Marco Paiva. En el ciclo “los lunes con voz” que se celebra en el Teatro Valle Inclán de madrid, presentarán el trabajo que están realizando estos días.

A otra Lucía, a Lucía Miranda la marcó profundamente dirigir un taller así hace dos años, al punto de que creó “Alicias buscan Maravillas” que se estrenará el domingo. “Me abrieron a un mundo completamente desconocido y maravilloso. Conocí otra manera de usar los cuerpos y la cabeza y surgió la idea”. Y así nació la propuesta de The Cross Border Project. “Vamos a convertir el Valle Inclán en un parque. El público al llegar recibirá una carta de Alicia (interpretada por Mafalda Carbonell, de 8 años) donde les dice que el País de las Maravillas está en peligro y que han sido elegidos como seres extraordinarios para ayudarla a salvarlo”. 30 personas viajarán por todo el valle Inclán acompañados por el conejo y por Alicia y se irán encontrando con personajes como “Zancapanca, el huevo, al que da vida una actriz que nació con “huesos de cristal”· Tararí Tarará, los gemelos, que son Lola y su perra Aila, porque son inseparables, ella es ciega, la merienda de locos son los relatos de un grupo de personas con enfermedad mental…. es una obra donde el público es el protagonista y va descubriendo las maravillas de esta gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias a diario”.

Es uno de los 10 espectáculos de compañías inclusivas provenientes de Flandes, Portugal, Argentina, Reino Unido y España que se representarán en las tablas del Valle Inclán hasta el 27 de mayo, Teatro, performance y danza, como el espectáculo que protagoniza Helliot Baeza, un bailarín con síndrome de Down que cuenta su historia en “Alteraciones”.

“La diversidad sobre la escena es una asignatura pendiente”, reflexiona Lucía Miranda,“ los creadores nos estamos perdiendo una parte de la vida , una parte que a nivel teatral está llena de conflictos, de retos. Abre imaginarios, abre posibilidades y nos abre a una parte de la vida cotidiana que los creadores nos hemos olvidado de contar”.

Por eso, Ernesto Caballero, el director del Centro Dramático Nacional se ha propuesto incluir compañías que trabajan con creadores con discapacidad en la programación. Reto 2019 supondrá un año de trabajo, del 3 de diciembre de este año al 3 de diciembre del próximo para trabajar con las compañías inclusivas, contagiar a los profesionales mostrándoles el valor artístico de la diferencia y buscar talento, pero sobre todo, para impregnar la programación del CDN de propuestas inclusivas.