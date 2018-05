Lola Vendetta regresa con su katana dispuesta a cortar el cordón umbilical

Pilar Martín

Lola Vendetta regresa blandiendo su katana y largando frases contundentes como "no todXs tenemos útero pero todXs hemos vivido en uno" para "echar la vista atrás" y analizar la relación entre madre e hija porque, según su creadora, Raquel Riba, a la mujer le falta "volver y apreciar el lugar de donde viene".

"¿Qué Pacha, Mama?", así se titula la segunda entrega de las aventuras de esta joven de fina ironía (Lumen) en la que, según ha contado a Efe, se pregunta -y hace pensar- qué está pasando en las relaciones madre-hija, qué ha sucedido a lo largo de sus vidas para alejarse y reencontrarse en un muro con miles de preguntas.

"Va de echar la vista atrás, de cuestionarse qué ha sucedido entre yo y mi madre. Hay cosas que son comunes a muchas personas como el hacer el viaje de desapego de tu madre y luego volver y darle las gracias", cuenta Riba Rossy (Igualada, 1990).

Y como el útero está tan presente en este libro, el ser madre o no también es un tema que aborda la autora porque, según confiesa, ella misma lo está viviendo en sus propias carnes.

"Estoy en ese momento en el que pillo un bebé en brazos y me dicen ¡te pega!, y yo digo vete a la mierda que solo estoy pillando a un bebé. Pero abrazo a mi hermano y no me dicen te pega tener un hermano", argumenta.

Aunque Riba va más allá porque sus reflexiones sobre la mujer la llevan a afirmar que a la "primera casa del ser humano" (el útero) se le "ha faltado el respeto mucho a lo largo y ancho de la humanidad". "No todXs tenemos útero, pero todXos hemos vivido en uno", cuenta Vendetta en uno de las micro historias que aporta cada página.

"Y es de ahí de donde nacen todos los conflictos emocionales entre los humanos. Cuando estás negando tu origen y no le estás teniendo ni un mínimo de respeto, y no digo que obligadamente tengas que amar a tu madre porque ésta puede haber sido una mala persona y no tienes por qué amarla, pero puedes respetarla sin quererla", aclara sobre su visión acerca de romper el cordón umbilical.

Pero esa "densa" relación madre-hija, pasada por el tamiz de esta especie de alter ego de Riba- está envuelto en esa ironía y rotundidad que, junto a la katana, conforman las armas que la "protegen".

"Al final no deja de ser un personaje que se protege mucho porque lo vive todo con mucha intensidad y necesita esa protección, esa ironía, esa katana, esas frases contundentes la mantiene en un lugar de seguridad detrás de ese ego gigante que lo que en realidad esconde es una niña asustada", afirma.

Un perfil éste muy común "a muchas mujeres" que continuamente se reafirman en los mantras: "Soy fuerte, yo puedo con todo", describe sobre esa "necesidad de demostrar continuamente" que para Riba tienen las mujeres.

Y no, las mujeres de "¿Qué Pacha Mama?" se quejan cuando les baja la regla, se cuestionan los cambios que sufren con el paso de la edad y piensan que mejor cortarse los pies a vivir la tiranía de los tacones.

"'¿Qué Pacha Mama?' también es una crítica al soltar amarres y un mensaje para que entendamos que podemos ser vulnerables. Le tenemos tanto miedo a la vulnerabilidad por tener la sensación de que nos van a hacer mucho daño, así que la posponemos y al final eso provoca un encierre súper gigante y comidas de olla gigantes", reflexiona la creadora de Vendetta.