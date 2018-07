Las mujeres se ponen flamencas en el verano musical de 2018

Javier Herrero.

El verano seguirá en lo musical patrones similares a los de 2017, con predominio del "urbano latino" entre las escuchas más frecuentes, pero esta vez con las voces femeninas al mando, ya sea poniéndole al estío algo de toque flamenco, como Rosalía, o poniéndose flamencas ellas mismas, como Jennifer López.

"¡Y el anillo pa' cuándo!", le espeta la neoyorquina al actor Miguel Ángel Silvestre en el videoclip de su último éxito, "El anillo", una de las letanías más repetidas de estos meses a los que otra mujer de armas tomar, Eleni Foureira, la albanesa conocida como la "Beyoncé mediterránea", prenderá más "Fuego" con el tema que la llevó a la segunda posición en Eurovisión 2018.

Por cierto, aún tendrá recorrido el que fuera uno de los temas candidatos por España al festival europeo de la canción, "Lo malo" de Aitana y Ana Guerra, asunción feminista del "trap", al que pisa los talones un corte de título parecido, "Malamente", de Rosalía, que ha sacudido las redes con estética rompedora, igual que su fusión de raíces y hip hop.

Hay más parecidos, tanto por compartir un mismo espacio temático entre sábanas como por el hipocorístico de sus autoras, aunque nada une a Karol G y Becky G más allá de aspirar ambas a reinas del latineo urbano con sus canciones "Mi cama" y "Sin pijama" (pronúnciese "piyama"), en el que canta otra joven estrella del reguetón, Natti Natasha.

Podrían convertirse así en el relevo natural de colegas masculinos como Luis Fonsi, Enrique Iglesias o Maluma, quienes no obstante reclamarán otro año más su trono con nuevas bazas tituladas, por este orden, "Calypso", "Move to Miami" y "Clandestino", este un tema en realidad de Shakira.

Otro que regresa es J Balvin. El artista con más reproducciones globales en Spotify, por encima del rapero canadiense Drake, puja fuerte con "X", con Nicky Jam, y con "Brillo", junto a la citada Rosalía, además de participar con Bad Bunny en "I like it", revisión del célebre bugalú "I like it like that" de Pete Rodríguez a cargo de Cardi B, otra mujer fuerte del "trap".

"Yo sé que tu quieres mi cuerpo y quieres controlar mi mente / y todos el mundo quiere ser dueño de ella pero nadie puede", proclama Camila Cabello junto a Pharrell Williams en otro tema de sabor cubano... y algo español, "Sangría wine".

Desde una perspectiva más melódica, las caderas se soltarán al ritmo de "Me niego" de Reik, Ozuna y Wisin, "La cintura" del español Álvaro Soler o "El préstamo", de nuevo a cargo de Maluma.

Pero no todo será Caribe y sucedáneos. Por ejemplo, La Casa Azul propone dejarse llevar por la placidez pop de "Ataraxia", mientras que Joe Crepúsculo y Tomasito predican con palmas de fondo que "Todo lo bello es gratis".

Nada que ver con la respuesta un tanto punkarra de Carolina Durante a los Sergio Ramos y compañía que han osado internarse en el ámbito de las canciones del mundial de fútbol. Así, los autores del éxito "Cayetano" presentan ahora "El himno titular".

Crystal Fighters apelan al buen rollo en "Boomin' in your jeep", mientras Calvin Harris, uno de los pocos DJ que en los últimos años ha logrado colar éxitos de "dance music" en las listas estivales, se alía con Dua Lipa para entregar la elegantemente bailable "One Kiss".

Otras colaboraciones del ámbito puramente anglosajón que ganan enteros son "Solo", de Demi Lovato y Clean Bandit, "Born to be yours" de Kygo e Imagine Dragons, y "These days", de Rudimental, junto a Macklemore, Dan Caplen y Jess Glynne, que se ha convertido con ella en la única artista británica que ha hilado seis números 1 consecutivos en su país.

Por último, la inesperada y trágica muerte del joven rapero estadounidense XXXTENTACIÓN!, tiroteado el pasado 18 de junio, ha convertido su más reciente álbum, "?", en un fenómeno de masas global, con canciones como "SAD!", que constituyen el contrapunto al espíritu festivo del verano.