Las librerías premian a Trueba, Roca e Iribarren como los mejores de 2017

David Trueba, María Elvira Roca Barea y Karmelo C.Iribarren han sido galardonados hoy con los primeros premios Los Libreros Recomiendan, creados por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) para reconocer textos publicados el año anterior al fallo.

El jurado, según informó hoy Cegal en una nota, ha estado formado por los libreros Eva Cosculluela (Los portadores de sueños, Zaragoza), Eva Boj (Rafael Alberti, Madrid), Mikel Iglesias (Letras a la taza, Tudela), Alberto Sánchez (Taiga, Toledo) y Chiara Delle Donne (Diógenes, Alcalá de Henares, Madrid).

Los premiados han sido en la categoría de ficción David Trueba por "Tierra de campos" (Anagrama); en la de no ficción, María Elvira Roca por "Imperiofobia y leyenda negra" (Siruela), y en la de poesía Karmelo C. Iribarren por "Mientras me alejo" (Visor).

El libro de la donostiarra Sabina Urraca "Las niñas prodigio", publicado por la editorial riojana Fulgencio Pimentel, ha sido galardonado hoy con el I premio Javier Morote, que honra la memoria del librero recientemente fallecido fundador de "Los Libreros Recomiendan".