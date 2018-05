"Las Huellas del Samurái", una película documental que descubre el fascinante origen del apellido "Japón"

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"El estreno privado de Las Huellas del Samurái tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el auditorio Pastora Soler de Coria del Río donde están invitadas autoridades Españolas y Japonesas. HJAPÓN, la primera agencia inmobiliaria de lujo que aplica el código Bushido, es productor asociado de este largometraje que competirá en los Goya 2019.

Más de 700 personas en el pueblo sevillano de Coria del Río llevan el apellido Japón. Un apellido que tiene su origen en la embajada Keicho (1613-1620) liderada por el samurái Hasekura Tsunenaga. La primera misión diplomática y comercial de Japón en España compuesta por 22 auténticos Samuráis y comerciantes japoneses.

Tras cuatro siglos de silencio, el largometraje Las huellas del Samurái penetra en esa historia y en la relevante influencia que la embajada Keicho ha tenido en nuestro país, como la agencia inmobiliaria HJAPÓN cuya filosofía de trabajo y servicio al cliente están basadas en el código Bushido de los Samuráis y sus valores como el Honor, el Respeto, la Discreción y la Lealtad.

Esta película documental, de 80 minutos de duración, cuenta con la dirección de Juanma Suárez y la producción de Enrique Guzmán, ambos nominados a los Goya en varias ocasiones y galardonados en el Festival de Cine Español de Málaga por 30 años de oscuridad como mejor película documental.

HJAPÓN y los Samuráis Mediterráneos

En este largometraje se narra tanto el legendario viaje del samurái Hasekura Tsunenaga, desde Japón a España; como la historia del descubrimiento de su identidad y su pasado de toda una comunidad de hombres y mujeres de este pueblo andaluz a orillas del río Guadalquivir.

El largometraje está basado en el libro "De Sendai a Coria del Río" de Juan Manuel Suárez Japón y cuenta con la presencia de Marcelo Japón, CEO y cofundador de HJAPÓN (Alella, El Maresme, Barcelona) y productor asociado de la película.

Marcelo Japón, como caso singular en Barcelona, ha asociado desde 2010 su actividad empresarial e imagen corporativa al legado de Hasekura y a la fusión de la filosofía Samurái con la cultura Mediterránea. En el Palacio del Samurái, tal como lo denominan en HJAPÓN a la sede de la inmobiliaria, se rinde homenaje a la expedición Keicho a su paso por Barcelona.

El proyecto "Samuráis Mediterráneos" de HJAPÓN es un ejemplo de la trascendencia histórica de las huellas de Hasekura, tanto en Coria del Río como en toda España. Esta iniciativa, que evidencia la motivación de los Japón por continuar la labor de Hasekura y potenciar el encuentro entre culturas y empresas japonesas y españolas, se ha presentado de forma oficial coincidiendo con el 150 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países, a través del canal especial que ha habilitado la Embajada de Japón en España.

El legado del samurái Hasekura

En el largometraje, también participan diversas personalidades ligadas al descubrimiento del origen del apellido Japón, como Juan Antonio Yañez- Barnuevo (Exembajador de España en la ONU y Ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos) o Juan Manuel Suárez Japón (Catedrático de Geografía Humana, Ex consejero de Cultura y Medio Ambiente, Ex Rector de la Universidad Internacional de Andalucía y titular de la Orden del Sol).

Este largometraje se emitirá en salas españolas y a nivel internacional, participando en festivales extranjeros y nacionales, con presencia en la carrera de los Goya 2019.

