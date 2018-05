Las canciones inolvidables de la "Señora" de los escenarios

"Dicen que no se estila ya mas /ni mi peinetón ni mi pasador/ dicen que no se estila o no /ni mi medallón ni tu cinturón/Yo se que se estilan

tus ojazos y mi orgullo / cuando voy de tu brazo /por el sol y sin apuros" o "Jazmines en el pelo y rosas en la cara/ Airosa caminaba la flor de la canela / Derramaba lisura y a su paso dejaba /Aromas de mixtura que en el pecho llevaba". Son canciones que quien les escribe se las sabe de memoria porque sonaban en el radio casete del coche en aquellos largos viajes de verano camino de la playa.

María Dolores Pradera era una de las artistas favoritas de mi padre, que también ha decidido subir al cielo este año. Creo que van a cantar juntos, ya que a él siempre se le dio muy bien la canción ligera y la zarzuela, arte que tuvimos el honor de disfrutar solo en casa porque nunca consiguieron convencerle para cantar en la coral del Prado. Pero esto no va de mi vida sino de la de esta SEÑORA con mayúsculas que no pasaba por los escenarios sin dejar huella. Una mujer con una historia de novela como su matrimonio con otro señor de la escena, Fernando Fernán Gómez con el que estuvo casada once años y con el que tuvo dos hijos.

Siempre guardó por él un gran cariño y respeto, así el día que nos dejaba Fernán Gómez, esta gran dama, también de lo escenarios, agradecía a la segunda mujer del actor, Emma Cohen "por todo lo que le ha querido y todo lo que le ha cuidado".

Hoy es un día de nostalgia, y de volver a escuchar canciones de las que pellizcan el alma, empañan los ojos y rebrotan en la boca