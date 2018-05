John Adams: "Trump es un sociópata, una personalidad sin motivos humanos"

PALAU MÚSICA

Barcelona, 24 may (EFE).- El músico y director norteamericano John Adams, uno de los compositores vivos de música clásica más interpretados en el mundo, cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "sociópata, alguien que dramáticamente no ofrece ningún interés, una personalidad sin motivos humanos".,Con su castellano de "jardinero del norte de California", el también pensador, autor de una ópera como "Nixon in China" y que este fin de semana actuará en el Palau de la Música, ha