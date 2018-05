Joe Dante: El terror y la comedia son dos géneros que combinan bien

El cineasta norteamericano Joe Dante, creador de películas fantásticas de éxito en los años 80 como "Los Gremlins" y el "Chip prodigioso", ha mantenido hoy en Bilbao que "el terror y la comedia son dos géneros que combinan bien" y por eso le gusta mezclarlos en sus películas.

Joe Dante se encuentra en Bilbao para recibir esta noche el premio honorífico FANTástico del Festival de Cine Fantástico, Fant'24, durante la gala de apertura del certamen, en el que en esta edición competirán 18 películas por alzarse con alguno de los premios que otorga el festival, promovido por el Ayuntamiento de Bilbao.

En conferencia de prensa previa a la entrega del premio, el también autor de títulos del cine fantástico y de miedo como "Piraña" (1978) y "Aullidos" (1981) ha defendido el uso del humor en las películas de terror porque "ayuda a que el público no esté todo el rato en tensión, lo cual sería aburrido".

"Por eso está bien que haya un pico de humor para que el espectador se relaje y luego poder volver a asustarle", ha afirmado.

Cuestionado sobre si ahora sería posible recuperar la forma artesanal de hacer cine de los años 70 y 80, sin tantos efectos especiales, Dante ha señalado que lo ve "difícil" porque "ahora mismo las películas son un bombardeo continuo de efectos especiales que deja a los espectadores exhaustos, pero como es algo a lo que les han acostumbrado, consideran que es la forma normal de hacer cine".

"Pero es verdad que cuando a un niño le enseñas una buena película, que está bien hecha, les gusta y lo saben apreciar, solo que es difícil volver a acostumbrar al espectador a este tipo de cine, a no ser que se lo pongas desde niños", ha indicado.

En este sentido, Joe Dante ha opinado que "se debería dar la opción a la audiencia actual de ver las películas antiguas en las que se basan muchas de las series de ficción para televisión actuales", como la serie fantástica de televisión, de éxito entre los jóvenes, "Stranger Things".

"Cuantas más películas antiguas vean, mejor", ha sentenciado.

Ha señalado que actualmente se dedica a producir películas del llamado cine independiente, largometrajes de presupuestos modestos en comparación con los de las grandes superproducciones de Hollywood, y ha resaltado las dificultades que encuentra para financiar este tipo de trabajos cinematográficos.

"De hecho -ha señalado-, se me han caído varias películas cuando ya las tenía montadas, por falta de financiación".

Cuestionado sobre el éxito cosechado por "Los Gremlins" y el "Chip prodigioso", Dante ha manifestado estar satisfecho de ello porque el éxito de esas películas le ha permitido seguir haciendo el cine que más le gusta.

Preguntado por si le gustaría que hubiese algún "remake" o nueva versión de sus películas más taquilleras, Dante ha confesado que no le molestaría, porque "sería divertido".

"De hecho -ha precisado-, algunas de las grandes películas del cine son versiones de otras que no tuvieron tanto éxito, como en el caso del 'El halcón maltés' y, además, el filme original siempre va a estar ahí para quien quiera volver a verlo".

Preguntado por cuál es la película de su filmografía que más le ha gustado ha señalado: "Todas las películas han sido satisfactorias, pero en la que más me he divertido fue en 'El chip prodigioso' porque los actores eran superdivertidos y me lo pasé genial".