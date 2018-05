Joaquín Sabina retomará su gira en San Sebastián el 2 de junio

JOAQUÍN SABINA

Madrid, 4 may (EFE).- La promotora responsable de la actual gira de Joaquín Sabina ha anunciado hoy que el artista retomará su gira en San Sebastián el próximo 2 de junio, tras la forzosa interrupción a la que le llevó una tromboflebitis en la vena iliofemoral de la pierna izquierda.,El comunicado de Get In indica que, tras su salida del hospital el pasado sábado, el de Úbeda debe guardar reposo durante unas semanas antes de retomar los últimos siete conciertos de esta gira, entre ellos los apla