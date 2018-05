Jethro Tull celebra 50 años de escenarios en el Palau de la Música Catalana

Ian Anderson, el mítico cantante y flautista de Jethro Tull, celebra hoy cincuenta años en los escenarios con un concierto en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, según ha informado el Festival del Mil·lenni, en el que se enmarca la actuación.

El repertorio estará formado principalmente por los temas icónicos de la banda compuestos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta.

La celebración continuará por decenas de ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa, antes de volver a España los días 3 y 4 de noviembre, fechas de las actuaciones en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y en el Auditorio Baluarte de Pamplona.

Jethro Tull es una banda emblemática de rock progresivo británico nacida a finales de 1967, que ha mantenido su prestigio hasta nuestros días.

Bajo el título de "Jethro Tull by Ian Anderson", el líder de la banda repasará en Barcelona los temas de su primer álbum, "This Was", que vio la luz hace medio siglo.

También interpretará cortes de los discos "Stand Up" (1969) y "Aqualung" (1970), en un concierto que repasará la etapa más fructífera de la banda.