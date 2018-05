Jesús Vidal: "Campeones" ha descubierto "un nuevo mundo" a los españoles

"Campeones", la nueva comedia de Javier Fesser, ha conseguido convertirse en la película española más taquillera desde que se estrenara el pasado 6 de abril. "El público español ha descubierto gracias a esta película un mundo nuevo", explica a Efe uno de sus protagonistas, el leonés Jesús Vidal.

Javier Gutiérrez lidera y da el toque de notoriedad en la película, que lleva acumulados 14,5 millones de euros y 2,5 millones de espectadores, a un elenco amateur de personas con discapacidad intelectual compuesto por Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto Fernández, Roberto Chinchilla y Stefan López.

Vidal (León, 1975), que acaba de viajar a Francia para promocionar en el país galo "Campeones", también forma parte de ese equipo de baloncesto singular que tiene que tutelar Gutiérrez, aunque él sí cuenta con un currículo actoral.

"Agradezco mucho a Javier (Fesser) haberme dado la oportunidad de dar este salto al cine", reconoce el actor, filólogo de formación y alumno de un máster de Periodismo que le permitió hacer prácticas en la sección de Deportes de EFE.

Como intérprete había desarrollado hasta ahora su carrera en el teatro con montajes como "Cáscaras vacías", una producción del Centro Dramático Nacional y LaZona.

En esa obra, Vidal, que tiene una discapacidad visual, da vida a un hombre con esquizofrenia, y en "Campeones" se ha puesto en la piel de una persona con discapacidad intelectual.

"Marín, mi personaje, tiene mucha bondad, mucha ingenuidad y también cierto lado cínico. Esa ingenuidad yo no la tengo. Es un personaje que me ha permitido afrontar el reto de interpretar a alguien con discapacidad intelectual desde mi diferencia visual y mis rasgos físicos", apostilla.

Fesser, ganador de seis premios Goya por "La gran aventura de Mortadelo y Filemón", se puso los "zapatos de la inocencia" para rodar esta película, en la que el reparto amateur ha estado asesorado por coach o entrenadores.

"La labor del coaching ha sido fundamental para que el director pudiera llevar a los actores al límite de lo que él quería y a la toma buena. Javier asumió el trabajo con mucha pasión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de vivir la experiencia. Para él también era una experiencia", recuerda Vidal.

"Quizá la película sirva para que la gente conozca que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. Los discapacitados intelectuales no son enfermos, sino que poseen una condición diferente y en esta condición no falta ni la bondad ni la belleza", comenta Vidal. .

Y, añade, los auténticos campeones de "Campeones" son sus compañeros de reparto que no eran actores, que "no tenían una experiencia previa en el campo de la actuación".

"Por otro lado, hay otros campeones. La dirección y la producción de la película, y el coaching, que apostaron por un equipo de diez personas con discapacidad. Es muy valiente presentar una película con esa verdad, con ese mensaje", dice el actor.

Vidal sostiene que la "representación" de la película "está llena de verdad, de autenticidad": "Desde mi faceta actoral he intentado dotar al personaje de una sinceridad que creo que conjuga muy bien con la autenticidad de mis compañeros de reparto", concluye.