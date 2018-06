Jessie J ofrece mañana en Barcelona el único concierto en España de su gira

La cantautora británica Jessie J. ofrecerá mañana en el Festival Jardines de Pedralbes de Barcelona el único concierto en España de su gira mundial Sweet Talker Tour, según han informado los organizadores.

Jessica Ellen Cornish, más conocida por su nombre artístico de Jessie J, es a sus 30 años un de las cantantes 'pop' más importantes del momento.

La intérprete editó su primer disco, "Who You Are", en 2011 y conectó el soul de la Motown con el hip hop de los noventa gracias a su sorprendente voz.

Un de sus primeros sencillos, "Domino", que mezcla electropop, música disco y r&b, se convirtió en todo en un éxito hace siete años.

Tras cuatro años sin editar un disco propio, Jessie J acaba de publicar en formato digital un nuevo proyecto titulado "R.O.S.E.".