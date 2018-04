‘El jardín de las dudas’, el libro recomendado por Carmen Lomana

En cope.es seguimos celebrando el #DíaDelLibro que como ya decía Cervantes: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Cualquier día es bueno para dejarse llevar por las páginas de un libro como le ocurre a la colaboradora de ‘Fin de Semana’, Carmen Lomana, quien nos anima a disfrutar de la lectura “porque hay tantos libros donde elegir y de todas las ‘variedades’ que siempre encontrarás alguno que te fascine”.

A la hora de recomendarnos una lectura, Lomana nos habla de ‘El jardín de las virtudes’ (finalista del Premio Planeta de 1993) de Fernando Savater. Un libro que “me fascinó, de vez en cuando leo algunos de sus capítulos y siempre lo puedes tener ahí para echarle un vistazo de vez en cuando”, comenta Lomana.

Para Carmen “es una novela muy bonita y es totalmente actual porque podría ser la relación epistolar entre un hombre y una mujer, una relación de cierto nivel cultural, para enriquecerse el uno al otro”

Carmen Lomana nos invita a disfrutar de la lectura de ‘El jardín de las dudas’ contándonos resumidamente de qué va: “es una relación epistolar entre Voltaire y una dama aristócrata francesa del siglo XVIII, una mujer ilustrada, muy intelectual que al casarse con un español y trasladarse a vivir al Madrid de la época, se encontró con un vacío cultural en las mujeres madrileñas que provocaba en ella un aburrimiento. Ese Madrid no era como Francia donde había salones y se reunían para hablar”.

“El ídolo de esta dama era Voltaire, que ya se encontraba en su exilio suizo en Ginebra, por lo que decide mandarle una carta en la que le pide por favor correspondencia tras contarle su situación. Voltaire, honrado porque una mujer joven, bella y culta, le escriba diciéndole que es su maestro, decide responder a esa carta y es cuando en ese momento los dos mantienen esa relación epistolar”.

Es ahora cuando recordamos aquella famosa frase de Voltaire: “La escritura es la pintura de la voz”.

FICHA TÉCNICA

Género: Novela

Editorial: Editorial Planeta

Fecha de publicación: 1993

Páginas: 256

Precio: 15 euros

SINOPSIS

Es la historia de una dama francesa establecida en España de nombre Carolina de Beauregard, condesa de Montoro, que, luego de admitir su alto grado de aburrimiento por vivir en un Madrid que no es capital ni nada que se le parezca sino simplón pueblo grande, lleno de moscas, de mierda, de rezos, de curas, de hembras sin cerebro ni instrucción bostezando tras sus rejas de gañanes embozados que no piensan más que en las fechorías de los bandoleros y en las estocadas de los matadores", decide enviar una carta al intelectual Voltaire con el fin de que éste no la deje morir de hastío y le narre su historia como filósofo y pensador, pero sobre todo como hombre.

A partir de este momento inicia un intercambio amplio de correspondencia entre ambos personajes en la que Voltaire expondrá su pensamiento, sus combates intelectuales, sus penas de cárcel, destierro, su lucha contra el fanatismo religioso y sus causas humanitarias.

EL AUTOR: FERNANDO SAVATER

Es escritor, filósofo, novelista y ensayista. Profesor de Filosofía en diversas universidadeS. El filósofo, que ha publicado más de cincuenta obras, ha escrito sobre ensayos políticos, literarios y filosóficos, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de veinte lenguas.