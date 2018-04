Incubus anuncia conciertos en Madrid y Barcelona el próximo mes de agosto

La banda estadounidense de rock alternativo Incubus ofrecerá dos conciertos en España el próximo mes de agosto, concretamente en las ciudades de Madrid (día 25, sala La Riviera) y Barcelona (día 26, sala Razzmatazz), ha anunciado hoy su promotora.

Según el comunicado de Live Nation, las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta este viernes a las 9 de la mañana a través de su red habitual, con una preventa dirigida al Club de Fans que arrancará mañana a la misma hora.

Formada en 1991 en California, a Incubus se le estiman unas ventas totales de 23 millones de copias en todo el mundo de su discografía, que arrancó en 1995 con el independiente "Fungus amongus", álbum de "funk metal" y "metal alternativo" que no les ha impedido dirigir sus miras hacia otros estilos en estos años.

En 2017 publicaron su octavo y último disco de estudio hasta la fecha, "8", producido por Dave Sardy (colaborador conocido por su trabajo con Marilyn Manson, Oasis, Fall Out Boy o Rage Against The Machine, entre otros).