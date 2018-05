Imanol Arias vuelve al teatro tras 24 años con "La vida a palos"

IMANOL ARIAS (Previsión)

Madrid, 22 may (EFE).- Tras 24 años sin hacer teatro, Imanol Arias regresa a los escenarios con "La vida a palos (Testamento)", una "herencia literaria" que le dejó su amigo Pedro Atienza poco antes de morir y a la que el dramaturgo José Manuel Mora da forma para adaptarla a los Teatros del Canal del 4 al 22 de julio.,"El teatro no es como montar en bicicleta, es un arte muy sensible. No hay una mecánica que dure tantos años, por lo que estoy incipiente. Esta propuesta tiene una gran belleza en