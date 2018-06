Imanol Arias: Tenía necesidad de volver al teatro, al riesgo

IMANOL ARIAS

Bilbao, 25 jun (EFE).- Imanol Arias regresa esta semana a los escenarios con "La vida a palos (Testamento)", tras 24 años sin hacer teatro, al que vuelve porque "tenía la necesidad, llevo mucho tiempo trabajando sin problemas, pensando en millones de espectadores, intentando no caer en la rutina", pero con el teatro "se contagia el amor al riesgo". ,"Tengo muchos nervios, que son buenos para no despistarse, pero no miedo", ha comentado hoy Arias en Bilbao, donde el jueves, en el Teatro Campos, s