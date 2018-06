Huerta se despide en las redes como ministro con una foto con su madre

El ya exministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, se ha despedido de su cargo en su cuenta personal de Twitter e Instragram con una fotografía en la que aparece de espaldas junto a su madre el día en el que recibió la cartera de su antecesor.

"Para defender aquello que más amas, a veces, es necesario retirarse", dice el tuit que ha colgado Huerta en las redes sociales, donde todavía aparece como ministro de Cultura y Deportes, poco después de finalizar la comparecencia de prensa en la que ha anunciado su dimisión.

El último mensaje que había colgado en la red social como ministro es de ayer, martes, y en él mostraba su preocupación por el presente y futuro de la gestión de la SGAE.

En su comparecencia ha defendido su inocencia a pesar de haber sido multado por defraudar a Hacienda pero ha considerado que ésta no sirve de nada "ante esta jauría".

"Lo que importa es el bombardeo, que lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez y no voy a permitirlo", ha recalcado.

Por otra aparte, el mundo de la cultura, el espectáculo y el periodismo también ha reaccionado a la dimisión del ya exministro de Cultura y Deporte más fugaz de la historia de la democracia a través de las redes.

La periodista Samanta Villar ha señalado que el discurso de dimisión de Huerta "es lo mejor que ha hecho en televisión" y por su parte Sandra Barneda ha parafraseado la frase del exministro "me voy porque amo la cultura" y le ha agradecido sus palabras.

También se ha hecho eco de las frases del Ministro, el cómico Dani Martínez, quien ha escrito: "Has actuado con responsabilidad. Has sido un ejemplo. Has sido tú, desde el principio hasta el final. La vida sigue y tu tienes mucha vida que dar!".

El presentador Pelayo Díaz también ha escrito: "Qué grande y qué generoso eres Màxim Huerta. Te queremos". Además la actriz Paula Echevarría en Instragram ha publicado: "No puedo estar más orgullosa de ti, amigo! Así es, lo primero es lo primero! Te quiero".

José Corbacho, actor, director y humorista ha dejado un tuit que dice: "Gracias por aceptar el cargo y gracias también por retirarte. Coherencia y transparencia. Suerte, compañero".

Además las cantantes Soraya y Chenoa y las actrices Kira Miró y Marta Hazas, junto a Manu Tenorio y el periodista Roberto Leal también han tenido palabras de cariño para Huertas en Instragram.