Hallan pruebas sobre las causas de la muerte de dos humanistas italianos

HISTORIA INVESTIGACIÓN

Valencia, 14 may (EFE).- Un estudio internacional, en el que han participado investigadores de la Universitat de València (UV), ha hallado pruebas científicas sobre las causas de la muerte del filósofo Giovanni Pico della Mirandola y del poeta Angelo Poliziano, dos de los humanistas más importantes del Renacimiento italiano. ,La investigación, publicada por la revista "Journal of Forensic and Legal Medicine", concluye que al menos Della Mirandola murió envenenado con arsénico, mientras que en el