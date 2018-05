El guitarrista Dani de Morón reúne a los mejores cantaores en su disco "21"

La música del guitarrista Dani de Morón no busca "demostrar nada", simplemente "transmitir emociones", lo que pretende con su último álbum, "21", en el que reúne a "las mejores voces" del flamenco, de Estrella Morente a Arcángel, "siendo fiel" a la personalidad de cada uno, explica en una entrevista con EFE.

"Hay guitarristas que han destacado por acompañar a cantaores muy diferentes y funcionar con todos muy bien, como Melchor de Marchena o Manuel Morao, siempre creando un mundo armónico alrededor del artista, llegando incluso a darle mas identidad y siempre quise hacer un trabajo de esas características", ha explicado Morón (Sevilla, 1981) sobre su nuevo disco, que sale hoy a la venta.

Miguel Poveda, Rocío Márquez, Jesús Méndez, Esperanza Fernández, Duquende, Marina Heredia y El Pele son solo algunos de los nombres que participan en "21", el tercer álbum de este joven guitarrista y que lleva ese título porque es su número "preferido".

"Todos los cantes son clásicos, pero con su propia personalidad para que se pueda ver lo que añade la guitarra a cada compañía. Siempre teniendo en la cabeza a todos los maestros que han sentado las bases de este arte", apostilla.

Su historia con la guitarra se inicia cuando tenía apenas 12 años, al apuntarse al conservatorio de su ciudad: "Yo quería tocar el piano pero, por un lado, mi padre no me quería lo comprar y, por otro lado, los profesores no me motivaron nunca. Di clases de guitarra clásica, pero tampoco me gustaba", ha relatado.

No obstante, todo lo que no sintió en el conservatorio, lo sintió cuando empezó a dar clases de guitarra flamenca, y, pocos años después, le dijo a sus padres que no quería cursar ninguna carrera, que "simplemente" quería tocar.

"Es una bendición que la vida te lleve a trabajar en algo que te gusta, me siento en una pompa. Es algo que imaginaba hacerlo más mayor, no ahora que estás empezando y cogiendo cierto sitio", afirma el artista.

Tal llegó a ser su evolución que, en 2007, le llamó Paco de Lucía para que lo acompañara como segunda guitarra en la gira del disco "Cositas Buenas", experiencia que le abrió una nueva dimensión.

"Recuerdo que me llamó él mismo al móvil de manera muy natural, diciendo 'que se venga el Dani'. Yo pensaba que era una broma, pero acabé haciendo 9 conciertos, una experiencia preciosa", apuntó.

Ahora, después del éxito de sus anteriores discos "Cambio de Sentido" (2012) y "El sonido de mi libertad" (2015), presenta un álbum que lleva en su cabeza desde hace mucho tiempo: "Quería sacar un par de proyectos en solitario para dejar clara mi forma de entender la música", explica.

Son 12 canciones grabadas en 432 hercios -lo habitual son 440, pero él quería un sonido "más natural"-, que cuentan con la producción de Arcángel en el cante y cuya máxima dificultad ha sido la de cuadrar agendas, precisa.

El álbum será presentado en concierto el 13 de julio en Jerez de la Frontera (Cádiz) y, posteriormente, irá recorriendo distintos festivales que anunciará "próximamente".

Por ahora, estará centrado también en el proyecto "gordo" que comparte con Arcángel, "Voces Búlgaras", una persona con la que lleva trabajando más de 14 años y a la que "admira muchísimo" por su conocimiento musical y su transparencia a la hora de explicar sus intenciones artísticas.

"Es muy positiva la labor de personas como él, hoy en día el flamenco cuenta con mucha salud, pero es necesario enseñar a los jóvenes que el arte jondo es nuestro y que hay que mostrarlo al mundo", ha recalcado.