Guirao dice que le encantaría que se ampliara el Museo Bellas Artes Sevilla

El ministro de Cultura, José Guirao, ha dicho hoy que "le encantaría" que bajo su mandato se llevase la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, cuyo proyecto técnico está redactado desde 2005.

En declaraciones a periodistas en Sevilla antes del inicio de la gala de entrega de los premios Max de las Artes Escénicas, Guirao ha dicho que no sabe si será el ministro que consiga esa ampliación: "Me encantaría, pero no sé, no lo sé, pero lo intentaremos".

La ampliación del museo sevillano, el espacio cultural más visitado de la provincia de Sevilla y la segunda pinacoteca española, ha sido motivo de desencuentro entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central hace más de diez años.

El proyecto técnico está avalado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, aunque falta la financiación para sacarla adelante.