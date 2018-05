Fusión del Real y la Zarzuela acabará con este género, según exdirector INAEM

El musicólogo y ex director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) Andrés Ruiz Tarazona se ha mostrado hoy "completamente contrario" a la fusión del Teatro Real y el de la Zarzuela y ha considerado que si sigue adelante supondría la desaparición de este género.

Ruiz Tarazona (Madrid, 1936) ha calificado de "abuso" esta fusión, acordada por el Consejo de Ministros el mes pasado, por la que ambos teatros quedan englobados en la Fundación Nacional del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela FSP (fundación de servicio público).

En una rueda de prensa para presentar su ensayo "España en los grandes músicos" (Siruela), el musicólogo ha expresado sus sospechas de que esta fusión sirva para que en el Teatro de la Zarzuela se representen óperas contemporáneas, que cuando se ponen en escena en el Real "se quedan a mitad del aforo", y dejar este coliseo "para 'La Traviata'".

"Estoy totalmente en contra de que se hayan apoderado del Teatro de la Zarzuela", ha insistido el ex director general del INAEM, que ha recordado que hay muchos aficionados a la zarzuela, un género que tiene un legado de 14.000 obras, ha señalado.

No obstante, ha reconocido que aunque hay todavía algunos estrenos de zarzuela, su composición "se cerró" en 1950: "empezó a brillar en 1850 y justo cien años después cerró", ha explicado.

Ruiz Tarazona, que fue también viceconsejero de las Artes de la Comunidad de Madrid y asesor de Música del Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, ha reunido en un libro las biografías de más de una veintena de compositores universales centradas en la admiración por la cultura española que profesaban.

Haydn, Boccherini, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Puccini, Mahler, Strauss o Ravel desfilan por las páginas de esta obra que comenzó tras constatar que en sus biografías no se hacía ninguna referencia a su relación con España. Como ocurría en el caso de Beethoven, del que se obviaba que su abuela era española.

Según destaca en el prólogo del libro el director de orquesta José Luis Temes, esta obra era necesaria desde que, hace pocas décadas, "la historia de la música española comenzó a perder ese complejo de inferioridad en la gran historia de la música europea, según el cual nos creíamos un país marginal en la música de concierto y en la ópera".

"No es cierto. España estuvo en el pasado muy al tanto de lo que se componía en la gran Europa, y aunque nuestra historia política nos alejó de la modernidad en no pocos momentos, nunca perdimos el contacto con los grandes focos de creación", recalca Temes, que destaca que la relación que mantuvieron con España algunos de los mayores compositores no había sido hasta ahora tema de estudio en un libro.

En su ensayo, Ruiz Tarazona incluye músicos universales de los siglos XVIII, XIX y XX.

Aunque son poco más de una veintena los incluidos en este libro, el musicólogo ha señalado que hay otros tantos que amaron también la cultura española, como Domenico Scarlatti, Rossini, Rimski-Korsakov, Verdi o Rajmaninov, entre otros, y que podrían conformar un próximo volumen sobre el mismo asunto.