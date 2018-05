Fundéu BBVA: "préstamo contingente", mejor que "stand-by loan"

La expresión "préstamo contingente" es una alternativa al anglicismo "stand-by loan", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

Con motivo de la ayuda solicitada por el Gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional, en los medios de comunicación pueden verse frases como "Argentina pide un préstamo stand by y el FMI reclamará más ajustes en el gasto", "Argentina pidió un acuerdo 'stand by' al FMI" o "La Argentina pidió la línea de crédito stand by de alto acceso".

De acuerdo con el glosario del Banco Mundial, "stand-by loan" se traduce como "préstamo contingente". Se trata de préstamos que se conceden de manera inmediata en momentos de riesgo de crisis y que el beneficiario se compromete a utilizar solo en caso de necesidad, parcial o totalmente, así como a devolver en un plazo flexible, por lo general no superior a los tres años.

Por su parte, el glosario del Fondo Monetario Internacional da como equivalente de "stand-by credit" la expresión "crédito en el marco de un acuerdo de derecho de giro". Con este mismo sentido, el "Diccionario de términos de la banca", de José Mateo Martínez, registra la expresión "(línea de) crédito contingente".

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "Argentina pide un préstamo contingente y el FMI reclamará más ajustes en el gasto", "Argentina pidió un acuerdo de derecho de giro al FMI" y "La Argentina pidió la línea de crédito contingente de alto acceso".

