Fundéu BBVA: "presentar una licitación" y "licitar"

ESPAÑOL URGENTE

Madrid, 30 may (EFE).- El verbo "licitar" es válido tanto con el significado de 'participar en una subasta o concurso públicos' como con el de convocarlos, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,En los medios es habitual encontrar frases como "La Xunta propone licitar el puente de Paradai", "El Gobierno de Río Negro licitará diez áreas petroleras" o "El Ayuntamiento de Santa Eulària no sabe aún si licitará la nueva concesión del servicio de agua ni en qué c