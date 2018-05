Fundéu BBVA: "por encargo" o "bajo demanda", mejor que "on-demand"

ESPAÑOL URGENTE

Madrid, 28 may (EFE).- Las expresiones "por encargo" o "bajo demanda" son alternativas en español al anglicismo "on-demand", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como "Solo uno de los programas premiados pertenece a la TV abierta, otro al cable y tres a servicios de video on-demand", "El éxito de la comida on demand eleva la venta de ¿bicis?" o "La telefónica ha creado las campanadas on demand par