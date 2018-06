Fundéu BBVA: Mundial de Rusia 2018, claves de redacción

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, que se celebra entre el 14 de junio y el 15 de julio, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece la siguiente serie de claves de escritura:

1. "Mundial", con mayúscula inicial

El nombre oficial en español de este campeonato de fútbol es "Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018". Si se opta por escribir "el Mundial (de Rusia)", se recomienda mantener la eme inicial mayúscula por considerarse una denominación abreviada.

2. Ciudades sedes

Los nombres de las once ciudades sedes en las que se celebran los partidos de fútbol son los siguientes: "Ekaterimburgo" (mejor que "Ekaterinburg", "Yekaterinburg" o "Yekaterinburgo"), "Kaliningrado" (mejor que "Kaliningrad"), "Kazán" (mejor que "Kazan"), "Moscú", "Nizni Nóvgorod" (con "Nizni" sin hache y terminado en i latina, mejor que "Nizhny Nóvgorod"), "Rostov del Don", "Samara", "San Petersburgo" (mejor que "San Petesburgo"), "Saransk", "Sochi" y "Volgogrado" (mejor que "Volvogrado").

3. "Telstar 18", balón oficial

El nombre del balón oficial es "Telstar 18", pronunciado con el golpe de voz en la "e": /Télstar/. Aunque lo habitual es hablar de "el Telstar 18", también es válido "la Telstar 18", entendiendo que se omite el sustantivo "pelota".

4. "Live it up", canción oficial

El título de la canción oficial, "Live it up", se escribe en cursiva o entre comillas y con inicial mayúscula en la primera palabra. Como se trata del título original de una canción escrita en lengua extranjera, también es adecuado respetar la forma de escribirlo en la lengua correspondiente, con inicial mayúscula en las tres palabras: "Live It Up".

5. "Zabivaka", mascota oficial

El nombre de la mascota oficial es "Zabivaka" y se escribe con mayúscula inicial y sin destacar con comillas ni cursiva.

6. "VAR" y "videoarbitraje"

Para referirse a la tecnología que permite revisar en vídeo determinadas acciones, es posible emplear el acortamiento "VAR", que puede interpretarse como sigla inglesa de "video assistant referee" o como acrónimo español de "videoarbitraje", en una sola palabra y sin tilde (no "vídeoarbitraje", "video-arbitraje" ni "vídeo arbitraje" o "video arbitraje").

7. "Revisión en vídeo", mejor que "instant replay"

"Revisión en vídeo" (o "revisión inmediata en vídeo" si se requiere mayor precisión) es una alternativa adecuada en español para sustituir al anglicismo innecesario "instant replay", con el que también se alude a la tecnología empleada para revisar jugadas que generan controversia.

8. Nombres alternativos de las selecciones

Las denominaciones alternativas estilísticas de las selecciones nacionales se escriben sin comillas y con mayúscula, no así el artículo: "la Albiceleste", "la Blanquirroja" (con erre doble, mejor que "la Blanquiroja"), "la Cafetera", "la Celeste", "la Roja", "el Tri", "la Tricolor"?

9. Apelativos de jugadores, equipos y aficionados

Los sustantivos y adjetivos apelativos que se emplean para referirse a los jugadores de una selección o combinado nacional y, por extensión, a sus socios y seguidores, se escriben con minúscula y sin comillas: "los albicelestes", "los blanquirrojos", "los cafeteros", "los charrúas", "los fanáticos"?

10. "Calendario" o "programación de encuentros", mejor que "fixture"

"Calendario" o "programación de encuentros (deportivos)" son alternativas en español al anglicismo "fixture", recogido (en cursiva) en el "Diccionario de americanismos" con el significado de 'calendario de encuentros para una temporada o para un campeonato'.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.