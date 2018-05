Fundéu BBVA: "se habla de que", no "se habla que"

ESPAÑOL URGENTE

Madrid, 7 may (EFE).- La expresión se habla de que, con la preposición de, es la adecuada, y no se habla que, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,Sin embargo, en los medios de comunicación es habitual encontrar ejemplos como "En un futuro no muy lejano se habla que podrán transportar más de 25.000 contenedores", "La frase que habla que los niños se sienten contentos con unos zapatos nuevos es cierta" o "Se habla que las obras terminarán en junio".,Tal co