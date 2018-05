Fundéu BBVA: "in extremis", no "en extremis"

ESPAÑOL URGENTE

Madrid, 2 may (EFE).- "In extremis" es la expresión latina correcta, no "en extremis", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,Sin embargo, en la prensa se encuentran ejemplos como "La anotación en extremis bastó para certificar la victoria" o "Se está haciendo una campaña preventiva inadecuada e insuficiente, ya que muchas de las limpiezas se hacen en extremis, es decir, cuando llueve".,La fórmula latina adecuada de la locución adverbial que significa 'en l