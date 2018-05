Fundéu BBVA: "eurofán", junto y con tilde

ESPAÑOL URGENTE

Madrid, 10 may (EFE).- El término "eurofán", referido a la persona que sigue con entusiasmo el Festival de Eurovisión, se escribe con tilde y en una sola palabra, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,En los medios de comunicación aparece este nombre escrito de diversas formas: "Es un gran eurofan y suele comentar el Festival de Eurovisión cada año", "Si no fuera una euro fan, no se habría presentado al festival" o "Se declara euro-fan desde siempre".,Si b