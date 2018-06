Fundéu BBVA: "endorsar" no es "apoyar" o "respaldar"

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA señala que el verbo "endorsar", al igual que su variante "endosar", alude a la cesión de un documento de crédito o al traslado de una carga molesta, por lo que no equivale a "apoyar" o "respaldar".

En los medios de comunicación se está extendiendo por influencia del inglés este uso impropio, como se comprueba en los siguientes ejemplos: "Einstein nunca endorsó la astrología y la criticó como superstición", "La cláusula prohíbe gastos de fondos públicos para promover o endorsar una fe" o "También cerca de medio millón de personas se endorsaron a esta petición".

Según el Diccionario académico, "endorsar" es una variante de "endosar" con los significados de 'ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden' y 'trasladar a alguien una carga, trabajo o cosa no apetecible'.

El empleo de "endorsar", así como de "endosar", con el sentido de 'apoyar, respaldar' tiene su origen en el falso amigo "to endorse", verbo inglés de apariencia similar, pero de significado distinto.

El "Diccionario de americanismos" sí recoge como propia de Puerto Rico la forma "endosar" con el significado de 'confirmar, apoyar, recomendar a alguien'. No obstante, se trata de un uso restringido geográficamente y con un sentido más limitado que el que se está dando a "endorsar".

Al existir voces españolas de uso general que equivalen al inglés "to endorse", no hay razón para no preferirlas.

Por ello, lo recomendable es emplear los verbos españoles citados u otros similares, como "defender", "sustentar" o "auspiciar", de modo que en los ejemplos anteriores se podría haber dicho "Einstein nunca defendió la astrología y la criticó como superstición", "La cláusula prohíbe gastos de fondos públicos para promover o respaldar una fe" y "También cerca de medio millón de personas se sumaron a esta petición".

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.