Fundéu BBVA: elecciones en México, 10 claves de redacción

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran este fin de semana en México, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece algunos consejos específicos para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con este acontecimiento.

Además, en la web de la Fundación pueden consultarse unas claves generales válidas para la cobertura de cualquier proceso electoral (www.fundeu.es/recomendacion/elecciones-claves-de-redaccion/)

1. "México", mejor que "Méjico", y su capital, "Ciudad de México"

El nombre oficial del país es "Estados Unidos Mexicanos"; sin embargo, habitualmente se emplea la denominación "México", cuya "x" mantiene el sonido de "j" que esta grafía tenía antiguamente.

Su capital, antes denominada "México D. F.", se llama desde el año 2016 "Ciudad de México", con la "c" mayúscula, puesto que la palabra "ciudad" forma parte del nombre.

2. Los partidos y las coaliciones, con mayúsculas iniciales

Las palabras significativas de los nombres de los partidos, las coaliciones y las iniciativas ciudadanas se escriben con mayúscula: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Todos por México, El Día Después

3. "Priista", no "priísta"

El término "priista", referido a los partidarios del Partido Revolucionario Institucional de México, se escribe sin tilde (no "priísta"), ya que dos vocales iguales juntas forman siempre un hiato, de modo que se trata de una palabra trisílaba, llana y terminada en vocal.

Para aludir a quien ya no milita en esa formación, lo adecuado es utilizar la voz "expriista", en una sola palabra y sin guion (no "ex priista" ni "ex-priista"), siguiendo las reglas de escritura de prefijos.

4. Las mayúsculas también se acentúan

Las palabras escritas en mayúsculas se tildan siguiendo las normas generales de acentuación, igual que las minúsculas, por ejemplo: RICARDO ANAYA CORTÉS, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

5. "República", minúsculas y mayúsculas

El término "república" se escribe como norma general con minúscula, excepto cuando forma parte del nombre de un país (no es el caso de México) o de una institución ("Presidencia de la República"). La "Ortografía de la lengua española" recoge la posibilidad de que algunos nombres comunes, como este, se empleen con mayúscula por antonomasia.

6. "La presidenta", "la vicepresidenta", "la jefa de Gobierno"?

"Presidenta", "vicepresidenta" y "jefa" son los femeninos recomendados de "presidente", "vicepresidente" y "jefe", por lo que lo preferible es emplear estos términos para referirse a una mujer que ocupe esos cargos.

7. "Gobernatura/gubernatura"

Tanto "gobernatura" como "gubernatura" son términos correctos para aludir al 'ejercicio del cargo del gobernador', como señala el "Diccionario de americanismos", que indica que en México se usa con más frecuencia la forma con "u".

8. "De facto", en cursiva

La locución latina "de facto", que significa literalmente 'de hecho, sin reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos', se escribe en cursiva por ser un extranjerismo: "El Gobierno es una alianza de facto".

9. "Sobrerrepresentación", con doble erre

El término "sobrerrepresentación", que hace referencia a la obtención por un partido político de un porcentaje de curules o escaños superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la ley, se escribe con doble "r", de acuerdo con las normas de escritura de la grafía "rr" en palabras prefijadas y compuestas.

10. "Cazamapaches", en una sola palabra

La expresión "cazamapaches", utilizada para referirse a las personas que se dedican a detectar cualquier intento de compra o coacción del voto durante la jornada electoral, se escribe en una sola palabra y sin guion (no "caza mapaches" ni "caza-mapaches"), con minúscula inicial y no necesita cursivas ni comillas.

