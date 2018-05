Fundéu BBVA: 4 claves para la escritura de verbos con pronombres

Ante las dudas que genera la escritura de las formas que resultan de unir a un verbo uno o varios pronombres ("iros", "démonos", "pongámoselo", etc.), la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece una serie de claves, en función del pronombre que se agregue.

1. Con el pronombre "nos"

- En formas verbales acabadas en "-n". Se mantienen las dos enes cuando se añade a una forma verbal terminada en "-n": "den" × "dennos", "mantengan" × "manténgannos". Estas formas corresponden al plural con "ustedes", mientras que con el singular "usted" el verbo no acaba en ene y, por tanto, solo hay una: "de" × "denos", "mantenga" × "manténganos".

- En presente de subjuntivo. Se pierde la "s" del verbo de la primera persona del plural del presente de subjuntivo: "demos" × "démonos", y no "démosnos".

2. Con el pronombre "se"

- Con verbos acabados en "-n". No se traslada ni se repite la letra "n" al final del conjunto formado por el verbo que acaba en ene y el pronombre: "sienten" × "siéntense" (no "siéntesen" ni "siéntensen").

- Con formas verbales acabadas en "-s". Se simplifica la "s" cuando el pronombre se une a una forma verbal terminada en "-s" y que lleva además un segundo clítico: "pongamos" × "pongámoselo", no "pongámosselo".

3. Con el pronombre "os"

- La "-d" final en el imperativo. La segunda persona del plural del imperativo vosotros pierde la "d" final cuando se le añade el pronombre "os": "sentad" × "sentaos", y no "sentados".

- "Idos", mejor que "iros". Se considera una excepción la forma "idos", segunda persona del plural del imperativo del verbo "irse", que mantiene la "d". En este caso, también es válida, aunque menos recomendable, la variante "iros".

4. Acentuación

Se recuerda que las palabras formadas por un verbo con uno o varios pronombres añadidos al final se acentúan según las normas generales y con independencia de si la forma verbal que las origina lleva tilde o no: "pongámoselo" (y no "pongamoselo", aunque "pongamos" no se acentúe) o, en el caso del voseo, "mantenenos" (y no "mantenénos", aunque se escriba "mantené").

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture, Gómez-Acebo & Pombo y Prodigioso Volcán.