Fira Tàrrega reinterpretará las artes escénicas de calle en próxima edición

Fira Tàrrega, que siempre ha sido una feria de teatro de calle, se centra este año especialmente en este aspecto de su filosofía fundacional con una edición basada en la relectura del espacio público a través de cincuenta espectáculos que se podrán ver entre el 6 y el 9 de septiembre.

La Compagnie Lucamoros será la encargada de la inauguración con "La Tortue de Gaugin", un espectáculo de arte visual y música, según ha dicho hoy el director de la muestra, Jordi Duran, que este 2018 cierra su ciclo de ocho años al frente del evento cultural que se celebra en la localidad leridana desde hace más de treinta años.

Un total de 50 espectáculos de 45 compañías procedentes de 8 países se encargarán de tomar las calles de Tàrrega y mostrar nuevas maneras de vivirlas, verlas y utilizarlas.

Treinta de los montajes serán estrenos en España, el 70 % se representarán en la calle, el 54 % serán gratuitos y la mayoría serán espectáculos teatrales, seguidos de danza, circo y artes visuales.

Entre las compañías que estarán presentes cabe destacar Adhok, compañía francesa que ofrecerá una trilogía que reflexiona sobre la juventud y la vejez ("Issue de Secours", "L'envol" y "Le Nid").

En este mismo apartado de "clásicos contemporáneos" se sitúa Joan Català, que presentará "5.102 m/s", un trabajo todavía en proceso de creación que convertirá en una pieza de calle y otra de sala a partir de 2019.

También los polacos Teatr KTO estrenarán "Peregrinus" y la reconocida compañía inglesa Chameleon traerá dos de sus principales espectáculos: "Of Man and Beast" y "Witness This".

Otros nombres destacados son Teatro do Mar, que debutará en Fira Tàrrega con su "Insomnio" o NoFit State Circus & Motionhouse con el espectáculo "BLOCK".

Este año Fira Tàrrega invita a 16 espectáculos internacionales, entre ellos cinco propuestas mexicanas y dos chilenas.

Entre las mexicanas está "Ohtli", opera prima de Claudia González; "Mexicatas (Cor de Maguey)", con dramaturgia original de Sergi Belbel y ocho actrices mexicanas, y el encargo que ha hecho Fira Tàrrega a Antonio Zúñiga y Melina Pereyra (Chroma Teatre) para que ofrezca una mirada externa a la memoria histórica, con motivo del despliegue del Plan de Fosas de la Generalitat en Tàrrega.