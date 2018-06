Filmstruck llega a España con cine de autor y comercial de calidad por 5,99 €

Desde títulos de Krzysztof Kieslowski o Stanley Kubrick a trabajos que han definido una carrera para Cate Blanchet ("Blue Jasmine"), Gael García Bernal ("Amores perros") o Julie Delpy ("Antes del atardecer") forman parte de la oferta de Filmstruck, nueva plataforma de cine presentada hoy en España.

Por un precio mensual de 5,99 euros este servicio de suscripción 'online' impulsado por Turner Broadcasting System, del grupo Time Warner, incluye una selección de los catálogos de Warner Bros y Criterion Collection, además de películas de distribuidoras locales como Wanda, Caramel y A Contracorriente Films.

"Ofrecemos el mejor cine independiente y de culto, junto a una selección 'mainstream' de calidad, es un servicio hecho a medida para los grandes cinéfilos, para un público exigente", ha señalado durante la presentación Guillermo Farré, director de entretenimiento para el sur de Europa y África de Turner.

El servicio está disponible desde hoy y ofrece un periodo de prueba gratuito de 14 días. Después, las alternativas son una suscripción mensual de 5,99 euros o una anual por 59,90 euros.

Lanzado hace dos años en Estados Unidos, Filmstruck aterrizó en febrero pasado en Reino Unido y acaba de presentarse en Francia. España es el cuarto mercado en el que se pone en marcha, dentro de un plan de expansión que se prolongará durante dos años.

"Hemos detectado un hueco en el mercado, a medio camino entre el cine de nicho y el comercial", ha señalado Aksel van der Wal, vicepresidente ejecutivo de negocios digitales e innovación internacional de Turner.

"En plataformas como Netflix a veces te pones a buscar y a los veinte minutos te rindes porque no encuentras nada", ha opinado, "y en el otro extremo está el cine muy de nicho". Además, ha añadido, en España el vídeo bajo demanda "se está desarrollando muy rápido".

Por el momento el catálogo disponible es de unas 200 películas, aunque está previsto que se vaya ampliando. La selección es editorial, no mediante algoritmos. "Nuestro negocio es de calidad, no de cantidad, no queremos abrumar, aunque iremos creciendo y teniendo en cuenta la respuesta del público", ha explicado Farré.

Entre los títulos que ya están disponibles destacan "La soledad" de Jaime Rosales, "Buffalo 66" de Vincent Gallo, "Historias mínimas" de Carlos Sorín, "Fanny y Alexander" de Ingmar Bergman o "Cuentos de Tokio" de Yasujiro Ozu.

También "La parada de los monstruos" (1932) de Tod Browning, "Taxi Teherán" (2015) de Jafar Panahi, "La gran belleza" (2015) de Paolo Sorrentino, "Lolita" (1962) de Stanley Kubrick o "Todos los hombres del presidente" (1976) de Alan J. Pakula.

Filmstruck está disponible en plataformas como Amazon Fire TV, web y dispositivos IOS y Android y está previsto que en los próximos meses esté en Chromecast y Apple Tv, entre otras. Las películas, en calidad HD, se ofrecerán en versión original con subtítulos y, en caso de haberlo, también con audio en español.