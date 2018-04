La familia de Prince demanda al hospital que le trató una semana antes de morir

Los herederos de Prince denunciaron a un hospital de Illinois (EE.UU.) que trató al célebre artista una semana antes de que falleciera por una sobredosis, informó hoy el periódico Star Tribune. La demanda por muerte por negligencia fue presentada el pasado viernes en Chicago (EE.UU.) contra un doctor y un farmacéutico del Trinity Medical Center en Rock Island, un hospital que atendió a Prince el 15 de abril de 2016, seis días antes de falleciera.

Tras un concierto en Atlanta, Prince regresaba ese día hacia su domicilio en Mineápolis cuando su avión privado tuvo que aterrizar de emergencia en Illinois. Al parecer el cantante, que consumía opiáceos de manera habitual, sufría una sobredosis. Los seis herederos de Prince (su hermana Tyka Nelson y sus mediohermanos John Nelson, Norrine Nelson, Sharon Nelson, Alfred Jackson y Omarr Baker) aseguraron en su demanda que los profesionales de este centro médico no hicieron todo lo que debían para investigar lo que le sucedía al músico ni para prevenir otra sobredosis como la que una semana después acabaría con su vida. Asimismo, los familiares de Prince denunciaron a la cadena de farmacias Wallgreens por proporcionar medicamentos para el músico que, según las recetas, estaban a nombre de su mánager Kirk Johnson. Al margen de la investigación y los pleitos judiciales sobre las circunstancias en las que falleció Prince, hoy se conoció que en septiembre se publicará un álbum con canciones inéditas del artista, muy conocido tanto por su versatilidad como por su incansable creatividad.

Figura indiscutible del pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a discos como "Purple Rain" (1984) y "Sign o' The Times" (1987), Prince murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años en su residencia de Paisley Park por una sobredosis accidental causada por el consumo de fentanilo, un potente opiáceo. El pasado jueves 19 de abril la oficina del fiscal del condado de Carver (Minesota, EE.UU.) anunció que no presentará cargos contra nadie por el fallecimiento del artista ya que, después de dos años de investigación, no se han encontrado "suficientes pruebas" para incriminar a alguien.

Las autoridades admitieron que no han logrado determinar cómo llegó a manos de Prince el fentanilo y apuntaron como hipótesis que el cantante consumió por error Vicodin falso que en realidad contenía fentanilo. "Nada en las pruebas sugiere que Prince ingirió fentanilo conscientemente", afirmó el fiscal del condado de Carver, Mark Metz.