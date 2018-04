Fallece a los 92 años el Premio Nacional de Fotografía Eugeni Forcano

El fotógrafo Eugeni Forcano i Andreu, que ganó el Premio Nacional de Fotografía en 2012, falleció ayer a los 92 años en Canet de Mar (Barcelona), localidad en la que residía, han informado a Efe fuentes municipales.

De formación autodidacta, en 1960 comenzó a trabajar para la entonces influyente revista Destino tras ganar un premio que otorgaba el semanario, con el que colaboró hasta 1974 y en el que firmó icónicas portadas, como la de un joven Raimon en las fiestas del barrio barcelonés de Gracia en 1967, trabajo titulado "Diguem no!".

"Empecé a hacer fotos de pequeño en mi pueblo, aunque no soñaba con algo tan fascinante como ser fotógrafo, pero entonces 'Destino' hizo un concurso y lo gané, y Néstor Luján y Josep Pla me llamaron para colaborar con la revista y me cambio la vida porque entré en un mundo cultural y fabuloso", rememoraba Forcano en una entrevista con Efe con motivo de recibir el Premio Nacional de Fotografía.

Forcano, que explicaba que para él la fotografía "es un camino de emociones y sentimientos", inicio en los años setenta su actividad en la fotografía publicitaria y de moda, con lo que, según explicaba él mismo, empezó a ganar algo de dinero y le permitió "lograr espacios de libertad" y hacer fotos a la gente que "le gustaba".

Más tarde hizo fotos surrealistas bajo la premisa de que "si los pintores necesitan de la pintura y del pincel ¿por qué los fotógrafos no podemos usar la luz como generadora de imágenes?", señalaba en la misma entrevista.

Para ello, estuvo "luchando" seis años en su estudio por conseguir "fotos que fueran la propia luz, que fuera ella la que generara la imagen. Son fotos insólitas y raras y ahora lo que hace falta es que gusten a la gente", señalaba el propio Forcano.

Por cuestión de edad, Eugeni Forcano pertenecía a la generación que tuvo como referente a Francesc Català Roca, aunque no formaba parte de ningún grupo en concreto porque encontró su propia línea de trabajo.

En 2012 ganó el Premio Nacional de Fotografía 2012, que concede el Ministerio de Cultura, por "la extraordinaria calidad" de su trabajo, la perdurabilidad de sus imágenes y su capacidad de innovación y experimentación.

El jurado apreció además su larga trayectoria y su trabajo de investigación sobre el lenguaje fotográfico.

Por motivos de salud abandonó la fotografía profesional en 1995 y en 2010 cedió 650 fotografías al Archivo Fotográfico de Barcelona, con la que posteriormente se realizó una exposición antológica titulada "La meva Barcelona".