"El fado de puertas afuera" llega a Madrid en su octavo festival

Mísia, Katia Guerreiro y Carminho serán los protagonistas de la VIII edición del Fado Festival, que se celebrará del 22 al 24 de junio en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid como "una referencia" consolidada de la música portuguesa en España y que este año tendrá como subtítulo "el fado de puertas afuera".

El evento sobre el fado, incluido en el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, permite promover y divulgar la cultura portuguesa y ya se realiza en nueve ciudades de Europa, África y América Latina.

Su promotor y productor, Álvaro Covoes, ha asegurado en rueda de prensa, acompañado por el director del Nuevo Apolo, Carlos López, que el fado es "lo mejor" que pueden traer en un año "particularmente bueno" para la cultura portuguesa.

La programación se iniciará el viernes 22 con Mísia, pionera del movimiento del nuevo fado portugués de los años 90 y que en el festival presentará su nuevo espectáculo, "Pura Vida".

El sábado 23 será el turno de Katia Guerreiro, una de las voces "más importantes" de la música tradicional portuguesa que en 2016 fue la primera artista portuguesa invitada a actuar en la Gran Sala de la Ópera de Lyon y que durante el festival presentará su trabajo más reciente.

Cerrando la programación, el domingo 24, estará Carminho una de las artistas con mayor proyección internacional e hija de la fadista Teresa Siqueira, quien ha adelantado que en su actuación hará un "recorrido de todos los discos" porque "es un momento para traer Portugal con su esencia".

Fado Festival también contará con otras actividades como la conferencia "La internacionalización del Fado" a cargo de Andreia Brito que hablará de la mediatización del género desde la década de 1930 hasta la actualidad.

Pedro Castro dará una masterclass de guitarra portuguesa y se proyectarán las cintas "Um Homem no Mundo" y "Mariza no palco do Mundo" en la Filmoteca Española.

Como complemento se abrirá la exposición "El Fado Fuera de las Puertas", producida por el Musueu do Fado y la Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).