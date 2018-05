Exministro francés Aillagon defiende equilibrio público privado en mecenazgo

El exministro francés de Cultura Jean-Jacques Aillagon ha reflexionado hoy sobre el mecenazgo cultural en una conferencia en Barcelona en la que ha abogado por el equilibro entre la acción pública y la privada.

Jean-Jacques Aillagon, impulsor de la ley de mecenazgo de 2003 en su país, ha participado en un acto organizado por el Instituto Francés y el Festival Castell de Perelada.

El extitular de Cultura ha explicado la experiencia exitosa de una ley que ha sido bautizada con su propio nombre y ha defendido "la necesidad de encontrar el equilibrio entre una acción pública firme y generosa y una acción privada que el Estado sostenga y apoye".

El político francés ha protagonizado una mesa redonda en la que han participado el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, el presidente de la Fundació Catalunya Cultura, Eric Crous, el presidente del MNAC, Miquel Roca Junyent, y la directora de la Fundación Contemporánea y única mujer ponente, Mariana Pineda.

Para Aillagon, los distintos países de la Unión Europea deben acercarse para que "la generosidad pueda circular de un estado a otro y construir un proyecto cultural global y compartido".

Aguilà, por su parte, ha subrayado la "intensa" relación cultural entre París y Barcelona y ha definido la llamada "ley Aillagon" como una "leyenda viva" en el sector cultural español que, durante los últimos años, se ha enfrentado a la "frustración de no tener una ley de mecenazgo eficiente y más motivadora".

Más allá de la aprobación de la ley y de los beneficios fiscales que supuso para las empresas y los particulares donantes, el exministro ha destacado la labor "pedagógica" que siguió a la nueva ley para difundirla y darla a conocer entre las grandes fundaciones del sector y entre la población civil.

Mientras Crous ha subrayado que "un país rico es un país culto" y ha recordado que la cultura en España "aún no es una fuente de ingresos sino un gasto", Roca Junyent ha apelado a la "priorización del hecho cultural" porque "el mecenazgo no es una manera de evadir impuestos, sino otra forma de pagarlos".

Pineda, cuya Fundación cuenta con un observatorio de la cultura desde hace más de una década, ha afirmado que no solo es necesario aprobar una ley, sino que "hay que educar en el mecenazgo a las personas porque en España no solo no se reconoce la labor de los mecenas sino que se les estigmatiza y se desconfía de ellos".

Preguntados sobre la posibilidad de una ley de mecenazgo europea, todos los ponentes se han mostrado escépticos y Aillagon ha apuntado que "para que la UE funcione bien, necesitamos no solo una integración monetaria, sino también una integración fiscal y social".

El acto se ha celebrado en la programación del Instituto Francés que este año tiene por lema "La imaginación al poder", evocando los hechos de Mayo del 68, de los cuales se celebra el 50 aniversario este 2018.