Europa premia a la UAB y al yacimiento arqueológico de La Bastida (Murcia)

PREMIO ARQUEOLOGÍA

Cerdanyola del Vallès (Barcelona).- El programa europeo "Europa Creativa" ha otorgado una subvención de 104.760 euros a la Asociación de Amigos del Yacimiento Arqueológico de La Bastida (ASBA), del municipio de Totana (Murcia), con la que colabora la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).,ASBA ha sido seleccionada por su proyecto colectivo "Crafting Europe in the Bronce Age and Today", también llamado CRAFTER, para recibir esta subvención de la agencia europea Education, Audiovisual and Cultur