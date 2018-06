"Estudio elemental del Levante", el dibujo de una tierra llena de naturaleza

La anarquía, el salvajismo y el color del Levante español es retratado en "Estudio elemental del Levante", del fotógrafo Ricardo Cases, una exposición que recorre dichas tierras en busca de mostrar las vivencias del territorio y su transformación a través de la indagación vital del autor.

"Es una exposición que trata de hablar de la personalidad y carácter de un lugar, de las personas que viven allí y de cómo puede influir en ellas. Es una especie de piropo y autocrítica de Levante", ha explicado Cases (Orihuela, 1971) sobre la muestra.

La muestra, que podrá verse hasta el 29 de julio en la Sala del Canal de Isabel II, incluye cinco series fotográficas centradas en su visión personal del levante español, un recorrido que comenzó en 2010 y que dibuja el territorio como un lugar colorido, desconcertante y lleno de naturaleza.

"No ver el color en el levante es imposible. Tenemos una intensidad de luz que hace que cualquier cosa brille por sí misma", apostilla el fotógrafo, quien no ha querido entrar en más detalles de sus intenciones comunicativas debido a que el "discurso emocional se expresa en la fotografía, no en las palabras".

No obstante, Cases ha recalcado que se trata de una exposición que parte del "vagabundeo" y la "aventura" que hay dentro de un trabajo de campo.

Las cinco series fotográficas están compuestas por huertas, palmeras, músicos, animales y un sol cegador, este último siempre presente, que refleja con cierta ironía y acidez en el estudio antropológico que presenta Cases.

"Estudio elemental del Levante" también se compone de una amplia selección de objetos y elementos con los que el fotógrafo ha trabajado en sus últimas publicaciones, como fotolibros, fanzines y ejemplares de los mismos.

Además, la muestra cuenta con un programa de actividades para todos los públicos, como talleres para familias, visitas guiadas y encuentros con especialistas.