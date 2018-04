Javier Herrero.

Toundra, pequeña gran banda de posrock instrumental española con seguidores en toda Europa, cumple una década de existencia con un nuevo álbum "emocional y de pura energía" sin perder el esplendor de los proyectos construidos con rigor y moral, como lo soñó de partida su guitarrista Esteban Girón.

"Toundra tiene que ser un tesoro, no una jaula de oro, como la música", indica a Efe como una de las claves de la buena salud de un grupo de pequeños presupuestos que recientemente decidió rechazar una suculenta oferta de una marca de alcohol para tocar en una de sus fiestas.

No por moralidad, insiste Girón, "sino porque no queremos hacer este tipo de concesiones en Toundra que sí hacemos en nuestra vida diaria. Para nosotros la música es nuestra profesión y eso me ha costado decirlo. Hasta hace un año, que me preguntó un taxista a qué me dedicaba, no lo había dicho nunca. Me daba vergüenza, como si fuese un flipado por ello", cuenta.

Desde esa premisa por hacer crecer el capital de Toundra sin sentirse encerrados por él, sus integrantes mantienen ocupaciones alternativas y se embarcan en los proyectos ídem que les apetece, como Exquirla, banda efímera en la que unieron su talento al de Niño de Elche. Su disco "Para quienes aún viven" fue valorado como uno de los mejores de 2017 por la prensa musical española.

"Hizo que ahora quisiéramos grabar un disco totalmente enérgico. Nos dio mucho aire tener un cantante. Si hubiésemos compuesto el siguiente álbum de Toundra justo detrás del anterior, no creo que hubiese sido un buen disco", opina Girón.

No tardaron mucho ponerse manos a la obra, en cualquier caso. Solo tres días después de concluir su última gira, se reunieron para componer "Vortex" (Holy Cuervo), que debe su nombre a una sala de la localidad alemana de Siegen en la que han tocado en numerosas ocasiones a raíz de un primer concierto en 2012 en el que "el recibimiento no pudo ser mejor".

"Siempre nos han tratado como en casa, pero el símbolo de Vortex queremos transformarlo en un agradecimiento a toda la gente que durante estos 10 años nos ha ayudado", cuenta Girón, que con la "V" inicial de este quinto disco prosigue la tradición de la numeración romana: "I" o "Toundra" (2008), "II" (2010), "III" (2012) y "IV" (2015).

Es, en sus propias palabras, un trabajo "cañero", con la garra que buscaban "pero sin sonar a disco de heavy metal". "Hay que tener cuidado para no resultar hortera. Pero sí, es un disco más emocional", concede.

Y eso fue así, explica, porque si existe una "crisis de los 30", a Girón le vino toda al alcanzar la treintena en plena composición.

"De los 19 a los 30 años he vivido por y para la música, para Toundra. Al cumplir esa edad, todos tus amigos se han ido y han vuelto a la ciudad, o se han quedado allí, han emprendido distintos proyectos, han cambiado de profesión, se han casado... y aquí seguía yo, con la guitarra. Por primera vez en mi vida empecé a preguntarme si había merecido la pena", desvela.

La conclusión, tras identificar que las posibles causas de su desasosiego tenían que estar en otra parte, fue: "Esto soy yo". Y como resultado queda un disco como "Vortex", que arranca con unas congas de orquesta clásica, herencia de John Williams y "de ver una de 'Indiana Jones'".

"Nunca he visto 'Gremlins", reconoce sin embargo a continuación, a pesar de que otro de los cortes, "Kingston Falls", el más corto de su historia, lleva el nombre de la ciudad donde se desarrolla esta película, pero más por su parecido con Mogwai, la célebre banda de rock que lleva por nombre otra referencia del filme.

Como primer sencillo han querido presentar "Cobra", cuyo videoclip se nutre del impresionante archivo del fotoperiodista Manu Brabo, Premio Pulitzer en 2013, y de las imágenes de vídeo del periodista de "El intermedio" Fernando González, Gonzo, para devolver la crisis de los refugiados sirios a la agenda de los grandes medios, de la que ha sido apeada por otros temas.

"Me jode mucho el tema de Cataluña. Los nacionalismos son de derechas y el problema que hay ahora es fruto de dos trenes que han querido chocar, mientras tenemos esto otro aquí al lado de lo que nadie tenemos ni idea", protesta Girón, que el sábado arranca nueva gira en el festival Viñarock de Villarobledo (Albacete) antes de volver a tocar por toda Europa.