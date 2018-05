Estas son algunas de las voces que escuchas en el cine, las series y los videojuegos

Hay centenares de actores de doblaje repartidos por toda España y aquí es imposible meterlos a todos, por eso vamos a destacar algunos de los más prolíficos en su trabajo. Por cierto, y como curiosidad, no existe “voz oficial” como tal, ningún actor de doblaje está asociado por ley ni por covenio a ningún actor de Hollywood. Por eso hablaremos de “voces habituales”, porque son los actores a los que suelen doblar.

Pepe Mediavilla: empezamos el repaso haciendo homenaje a uno de los más grandes actores de doblaje que ha habido en España. Él se definía como “el eterno secundario” por la gran cantidad de secundarios que dobló, pero lo cierto es que sus trabajos doblando a actores principales no se queda nada atrás: fue voz habitual de Morgan Freeman, dobló varias veces a Sir Ian McKellen y también fue la voz de Spock en la serie original de Star Trek.







Nuria Mediavilla: sí, es hija del Maestro Mediavilla y la has escuchado doblando a Galadriel el El Señor de los Anillos y El Hobbit. También es voz habitual de Wynona Ryder, Rachel Weisz, Cameron Diaz y Uma Thurman.







Salvador Vidal: si hay alguien que ha doblado a TODOS los galanes y actores de gran presencia en pantalla, es él: Harrison Ford (aunque comparte doblaje con Camilo García), Kurt Russell, John Travolta, George Clooney, Liam Neeson, Ed Harris... la lista es interminable.



Camilo García: además de a Harrison Ford, es muy conocido por doblar a Anthony Hopkins (de hecho el actor pide que sea García quien le doble), Gene Hackman (hasta que dejó de actuar), Gérard Depardieu, Robert Duvall y tantos otros elegantes actores. Puso la voz también al temible Coronel Miles Quaritch en Avatar y al portentoso Saruman en El Señor de los Anillos y en El Hobbit.













Iván Muelas: esta joven voz lleva mucho tiempo en el doblaje y es fácilmente reconocible porque es la voz habitual de Will Smith. Sí, él dobló al Príncipe de Bel-Air y muchas películas del famoso rapero, aunque comparte actor con Daniel García. También es Nathan Fillion (Castle), Benedict 'Sherlock' Cumberbatch y Eric McCormack.













Daniel García: comparte Will Smith con el anterior y dobla a Brad Pitt desde tiempos inmemoriables. También es voz habitual de Mark Whalberg, Ewan McGregor y del malogrado Heath Ledger (sí, también le dobló, magistralmente, en El Caballero Oscuro).





María Luisa Solá: esta preciosa voz femenina tiene la culpa de que Sigourney Weaver, Glenn Close, Susan Sarandon y Diane Keaton nos encandilen cuando hablan. También dobló a la Princesa Leia en Star Wars.









Nuria Trifol: “¿Van a ver a un atajo de hombres acobardados? ¡No, van a ver a piratas valientes luchando por su libertad!”, el discurso pirata más recordado de la gran pantalla fue dicho por Keira Knightley en Piratas del Caribe y de decirlo en español se encargó Nuria Trifol, su habitual. También lo es de Anne Hathaway, Natalie Portman y Scarlett Johansson.









Sara Vivas: “Multiplícate por cero tío”. Sí, quizás no lo sabías, pero Bart no es un chico, sino una mujer llamada Sara capaz de cambiar su timbre de voz hasta cotas insospechadas. Y sí, lo lleva siendo desde hace mucho, mucho tiempo...











Juan Antonio Bernal: otro que puede presumir de haber doblado a galanes, y de hecho es el responsable de que Viggo Mortensen gane enteros en nuestro idioma. Es voz habitual de Kiefer 'Jack Bauer' Sutherland, Kevin Bacon, Ralp Fiennes, Jason Statham, James Spader y un enorme etcétera.









Luis Posada: si has soltado carcajadas escuchando a Jim Carrey o no has dejado de repetir “siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow”, que sepas que te has reído con su voz. No hay palabras para describir los malabares de los que es capaz Luis Posada, de hecho doblando La Máscara (el doblaje famoso, no el 'alternativo' que está en Netflix) perdió 20 kilos para poder llegar al nivel de locura que exigía Jim Carrey. Es voz habitual de Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, John Cusack y Owen Wilson.













José Posada: hermano del anterior, tiene la culpa de que Deadpool suene como suena en España. También de las carcajadas que tuviste escuchando a Chandler en Friends. Es habitual de ellos y de Adam Sandler, Matt Damon, Jude Law, James Franco y tantos otros.











Mercedes Montalá: si te enamoraste de Julia Roberts en Pretty Woman, te enamoraste de su voz. Mereces la ha doblado en 42 películas y sin intención de dejar de hacerlo. Pero también es Catherine Zeta-Jones, Sharon Stone y Michelle Pfeifer.





Sergio Zamora: esta delicada voz es la culpable de que Matthew McConaughey haya sido un Don Juan en tantas películas, pero también de que suene duro en True Detective. Y su repertorio es tan amplio como tener a Bradley Cooper, Colin Farrell y Wes Bentley. Hijo de María Luisa Solá.









Jordi Brau: “¡¡Wilson!! ¡¡Wilson!!”, si has repetido esa frase llamando a una pelota has repetido la voz de Jordi Brau. Este monstruo del doblaje debe tener enanitos en la garganta porque hacer de Señora Doubtfire y ser capaz de doblar las locuras de Robin Williams en vida no es moco de pavo. Y también de ser Tom Hanks, Tom Cruise, Kenneth Brannagh, Nicolas Cage...











Miguel Ángel Jenner: “El camino del hombre recto...”, sí, es él. Jenner es el genio detrás de una de las frases más míticas del cine dicha en castellano. Voz más que habitual de Samuel L. Jackson, también lo es de Jean Reno, Ving Rhames, y David Keith.

















Ricard Solans “Aboogaaaadooooo”. No hay que decir mucho más, ¿verdad? Al Pacino, Robert de Niro, Dustin Hoffman, Sylvester Stallone... un currículum majestuoso.











Ramón Langa: “Yipi Ka Jey, hijo de p***”. Sí, el gran Bruce Willis es doblado por Ramón desde hace muchísimos años. También dobló a Kevin Costner hasta que decidió dejar de hacerlo. Ahora casi del todo dedicado al teatro, ha doblado a Andy Serkis en las películas de Marvel interpretando a Ulysses Klau. Por cierto, Willis le felicitó por su trabajo y reconoció que era un héroe gracias a su voz.











Alba Sola: Sandra Bullock encandila con su voz, y no es para menos. También lo hacen Julian Moore, Lisa Kudrow y Natasha McElhone.