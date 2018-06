España es una potencia en cortos pero necesita una agencia que los promocione

David Rodríguez, miembro de la junta directiva de la Academia de Cine, ha expresado hoy la conveniencia de que el mundo del cortometraje en España cuente con una institución pública o mixta que potencie la difusión de estas producciones, cuyo problema radica en que no llegan al gran público, pese a que, según asevera, "España es una potencia mundial en el cortometraje".

En las jornadas "Curt creixent" del festival Cinema Jove de València, Rodríguez ha señalado en declaraciones a EFE que "en cultura siempre se mira a los vecinos del norte como Francia, que tiene la agencia del cortometraje, que se encarga de la gestión del corto y su difusión", y ha apuntado que pese a que el Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA) "tiene algo de eso, no llega a tener el potencial, entre otros, presupuestario, que tienen los franceses".

No obstante, ha sido firme al señalar que "España es una potencia mundial en el cortometraje, que no llegue al gran público es un problema que tiene España, Francia, Italia y hasta Estados Unidos. Es un hecho que la gente no paga por ver cortos y es difícil llegar a ellos", ha añadido.

"Los cortometrajes españoles son premiados en festivales de clase A como Cannes, donde llegan a sección oficial muy pocos largometrajes españoles", ha resaltado, para explicar a continuación que "en los últimos diez años quizá solo ha llegado Almodóvar y, sin embargo, sí ha habido cortos españoles que han ganado" en este certamen, así como en Venecia, Berlín, en la European Film Award y en los propios Oscar".

"El fuerte del corto es la duración, que lo hace muy flexible, así como la libertad creativa, que da muchas alas a los creadores y en España, que históricamente ha sido tierra de gente muy creativa, el cortometraje es un valor muy claro y lo demuestran las trayectorias internacionales de gran parte de la obra", ha sostenido.

Pese a todo, ha dicho, "se están haciendo bien las cosas, no está todo tan mal", y ha subrayado el apoyo que se brinda desde las comunidades autónomas "como la Comunitat Valenciana, el País Vasco, Madrid y Andalucía, que tienen catálogos de cortos que seleccionan ciertas producciones y ayudan a su promoción en festivales con dinero público".

"Vivimos una época rara para la producción audiovisual en general", ya que existen plataformas digitales como Youtube que "son una ventana de oportunidad para que la obra sea vista", pero donde cuesta mucho que sea monetizada, por lo que estas plataformas son, ha indicado, "armas de doble filo".

Rodríguez ha resaltado asimismo la necesidad de que se apueste más por el cortometraje, sobre todo en las televisiones públicas y privadas, un problema que "no es nacional sino general".