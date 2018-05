El escándalo de playback en la última audición de ‘Factor X’

Las audiciones de ‘Factor X’ han llegado a su fin. Ayer por la noche se completaron las cinco entregas de castings en los que hemos podido ver de todo junto a Risto Majide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos. Estaba claro que esta última entrega no iba a dejar indiferente tampoco a nadie.

No a muchas personas se le ocurriría presentarse a un casting con una música que ya incluye parte del playback de la canción. Pero a Eric Galán, sí. Este concursante de Toledo interpretó una canción propia ante el jurado dejándolos sorprendidos, aunque no para bien. La indignación ante este hecho por parte de Xavi y Fernando fue notable. “No me gusta que me engañen, no me gustan los artistas que cantan en playback, no sé cómo cantas”.

A pesar de las duras críticas, el único miembro del jurado que votó en su contra fue Martínez. En defensa del aspirante, Risto argumentó: “Has traído uno de los mejores temas que han sonado en los castings”.

Pero la actuación de Eric no fue la única que llamó la atención durante la noche. También hubo momentos para emocionarse, como el vivido con Jorge, quien cantó a su madre fallecida e hizo que Laura Pausini no fuera capaz de retener las lágrimas. El aire fresco que trajeron “El duende callejero”, Poupie desde Francia interpretando ‘Chandelier’ de Sia o la sorpresa de descubrir a Carly, la hija del creador de las “Spice girls”.

De esta manera finaliza la fase de casting del concurso. En la próxima entrega los jueces tendrán que formar los grupos: chicas menores de 24, chicos menores de 24, mayores de 24 y grupos. Aunque no lo tendrán nada fácil, ya que solo podrán quedarse con 10 miembros por equipo. La emoción no se ha acabado en ‘Factor X’.