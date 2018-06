El elenco de Breaking Bad se reúne 10 años después del estreno de la serie

Walter White. Solo ese nombre ya hace que millones de personas tengan una sonrisa en la boca porque les transporta a una de las mejores series de la historia de la televisión: 'Breaking Bad'. Hace 10 años que la ficción se estrenó y ahora, cinco años después de su final, el reparto principal se ha vuelto a reunir.

La revista Entertainment Weekly les ha citado para una sesión de fotos para, a su vez, dedicarles su nuevo número a celebrar ese décimo aniversario. La reunión ha contado con el creador de la serie, Vince Gilligan, así como varios de los principales miembros del elenco: Bryan Cranston (Walter White), Aaron Paul (Jesse Pinkman), Anna Gunn (Skyler White), Bob Odenkirk (Saul Goodman), Dean Norris (Hank Schrader), Betsy Brandt (Marie Schrader), Giancarlo Esposito (Gustavo Fring), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut) y RJ Mitte (Walter White Jr.).

Sobre la serie han hablado sus responsables, entre ellos Gilligan, quien ha asegurado que, “siendo estudiante de televisión, me di cuenta de que en la mayoría de las series de televisión los personajes mantenían sus características a lo largo de la vida de la serie. Realmente no cambiaban. Tenía muchas ganas de crear una serie en la que el personaje principal cambiase”.

Bryan Cranston, el responsable de la apoteósica interpretación de Walter White, ha asegurado que el de Breaking Bad "es el mejor guion que he leído nunca", y Aaron Paul (Jesse Pinkman) afirmó que todos fueron “muy afortunados de poder interpretar personajes en la serie en los que no sólo había un tono o color a lo largo de toda la serie. Todos teníamos arcos complejos que no sabíamos hacia dónde se dirigían”

La revista ha publicado varias fotos de la sesión fotográfica, tanto de los actores por separado como juntos.